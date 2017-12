La grippe d’homme existe, dit une étude

Les symptômes de la grippe semblent plus intenses chez l’homme que chez la femme, révèle un examen de la littérature scientifique, ce qui démontrerait que la « grippe d’homme » n’a rien d’imaginaire.

Un article publié dans le prestigieux British Medical Journal par un médecin canadien épluche les études réalisées sur l’impact du sexe sur la grippe. Certaines de ces études datent du 17e siècle.

Le docteur Kyle Sue a déniché des études réalisées aussi bien auprès d’humains que de souris et qui démontrent que les symptômes de la grippe sont souvent plus aigus chez l’homme.

Une étude sur la grippe saisonnière réalisée à Hong Kong entre 2004 et 2010 a ainsi témoigné d’un taux d’hospitalisation plus élevé chez les hommes. Une étude observationnelle menée pendant 10 ans aux États-Unis, jusqu’en 2007, a quant à elle constaté que les hommes sont plus susceptibles de mourir de la grippe que les femmes.

L’étude du docteur Sue se penche sur une hypothèse selon laquelle la testostérone limiterait l’efficacité du système immunitaire, intensifiant du fait même les symptômes grippaux.

Le docteur Sue admet en revanche que son analyse souffre de certains problèmes. Elle ne tient ainsi pas compte de l’impact sur la grippe de facteurs comme le tabagisme ; elle ne dit pas non plus si les hommes sont plus ou moins susceptibles que les femmes de prendre des mesures préventives face à la grippe.