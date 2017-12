«Un premier programme public de psychothérapie», titre «Le Devoir». Vraiment?

Je salue l’immense contribution d’Alexandre Taillefer et de sa famille dans le débat sur le manque criant de ressources en santé mentale au Québec, état de fait maintes fois dénoncé, et ce, depuis plusieurs années, mais qui semble cette fois-ci pris au sérieux par le ministre Barrette. Toutefois, je garde des réserves, n’ayant habituellement aucune confiance dans les déclarations de ce ministre. Cette nouvelle annonce d’investissement soulève les questions suivantes.

Sa promesse toute récente (Le Devoir, 4 décembre), la veille de la projection du documentaire Bye à Radio-Canada, d’investir dans les services psychologiques peut être perçue comme un début de bonne nouvelle ; malheureusement, ces services seraient intégrés dans les groupes de médecine familiale (GMF) ou proviendraient des cabinets privés, ce qui consacrerait un financement public d’un mode de prestation privé de services dits essentiels. Alors, où se situeront les centres de réadaptation en toxicomanie et dépendances, de même que les CLSC, sans parler des ressources communautaires qui offrent déjà des services en santé mentale ?

Il faut rappeler que les GMF sont des cliniques financées par les fonds publics, liées par contrat au ministère de la Santé et des Services sociaux, mais dont la gouvernance est privée, de même que les modalités de prestation des services médicaux. Déjà, le ministre Barrette a forcé le déplacement de travailleurs sociaux des CLSC vers les GMF, sans toutefois les remplacer. Suivra dorénavant l’ajout de psychologues. Est-ce que ce sera de nouvelles ressources ou assisterons-nous à des déplacements de professionnels une fois de plus ? Mais la question principale se situe dans l’accessibilité de ces ressources. En effet, on peut présumer, dans le contexte du mode de prestation actuel des services médicaux, que seule la clientèle du GMF y aura accès. Il faut se rappeler que les GMF n’ont pas de territoire défini et qu’ils s’installent là où il y a une volonté des médecins de le faire. Enfin, la référence médicale sera-t-elle un préalable pour avoir accès aux ressources de psychothérapeutes, consolidant ainsi encore plus le contrôle médical sur les services psychosociaux, reproduisant bêtement le modèle hospitalier dans l’organisation de la première ligne ?