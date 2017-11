Le gouvernement Couillard investit 28 millions dans les ambulances

Après des semaines de revendications des ambulanciers de la région de la capitale qui déploraient même la mort de certains patients, le gouvernement Couillard a annoncé mercredi 28,2 millions de plus pour améliorer la couverture à la grandeur du Québec. Cela se traduira par 22 véhicules de plus sur les routes et 133 000 heures de service supplémentaires. Près de la moitié de ces ambulances (10) seront ajoutées dans la région métropolitaine, soit Montréal et Laval, mais quatre seront déployées à Québec et sept en Montérégie. Finalement, une ambulance sera ajoutée à Gatineau.