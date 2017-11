Quelles solutions viables pour maintenir en santé une population vieillissante?

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Objets connectés détectant les chutes, outils de télémédecine, applications pour suivre son état de santé, logiciel d’entraînement cognitif : les technologies numériques destinées à maintenir en santé les personnes âgées et à les soutenir à domicile se multiplient. Mais atteignent-elles leurs objectifs ?

« Pour qu’une technologie ou une innovation soit adoptée, il faut vraiment que la personne qui la reçoit soit intéressée. Présentement, il y a beaucoup de développement technologique, mais peu de réception dans certains cas », a prévenu Louis Bherer, chercheur à l’Institut de cardiologie de Montréal et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, lors d’une table ronde sur le sujet organisé le 10 octobre dernier par la grappe TechnoMontréal. Lorsque l’adhésion aux tablettes chez les aînés a été évoquée plus tard, M. Bherer a précisé sa pensée devant un auditoire dans lequel se trouvaient plusieurs représentants d’entreprises du secteur numérique. « Il y a des technologies qui parlent plus aux personnes âgées, mais mon impression, c’est qu’il y a aussi la recherche d’un objectif. Ils ne vont pas adopter la technologie pour la technologie comme on le voit chez certains groupes plus jeunes. »

« Le principal défi, c’est d’intégrer la technologie et de l’adapter au besoin plutôt que d’arriver avec une technologie qu’on va imposer », renchérit Yves Joanette, directeur scientifique de l’Institut du vieillissement des instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Il a expliqué que c’est la raison pour laquelle les premiers investissements du Programme de partenariats pour l’innovation en cybersanté (PPIC) n’ont pas été faits dans le développement de technologie, mais plutôt dans la création de « communautés innovantes ». Aujourd’hui au nombre de 18 à travers le pays, ces « communautés innovantes » réunissent des chercheurs, des cliniciens, des patients et des décideurs dans la prestation de soins traditionnels ou de première ligne. Une fois le pouls de tous ces acteurs pris en considération, les « communautés innovantes » vont servir de banc d’essai pour des technologies dont le but consistera à soutenir les aînés exigeant des besoins complexes en matière de soins à domicile. M. Joanette a rappelé qu’il ne fallait pas oublier d’impliquer dès le départ l’utilisateur ultime, soit la personne âgée, mais aussi les décideurs et les responsables des soins dans le cas d’une technologie qui a l’ambition de simplifier la prise en charge et la communication avec le réseau de la santé.

Personnels soignants et proches aidants

« Lorsque j’arrive pour déployer un système de soutien où les intervenants vont chez les patients avec un ordinateur, ce n’est pas l’aîné qui est mal à l’aise avec l’ordinateur, c’est l’intervenant », a soulevé Nicole Dubuc, directrice du Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke. Le fait que l’usager puisse voir son dossier, ou regarder les notes du personnel soignant met une nouvelle pression dans le travail de ces derniers, et toute une culture de la livraison du service de santé doit être revue. Les outils d’aide à la décision en développement inciteront notamment le personnel à questionner et à consulter les aînés sur l’intervention que ces derniers souhaiteraient recevoir. « Avec nos outils, on va faire beaucoup de prévention, de promotion, donc on ne parle plus de services pour compenser une perte d’autonomie. On parle de prévention d’une perte d’autonomie. Ça, les gens ne sont pas à l’aise dans notre réseau », remarque la chercheuse.

Son centre de recherche travaille aussi sur le développement, d’ici 2022, de solutions informatiques qui permettront aux patients, mais aussi aux proches aidants, de mieux faire le suivi en ligne des services de santé, un peu comme il est possible aujourd’hui de suivre par Internet le parcours d’un colis que l’on a posté jusqu’à son arrivée à destination. « Il va falloir aussi qu’on pense aux aidants et pas juste aux patients, a d’ailleurs insisté Étienne de Villers Sidani, chercheur à l’Institut neurologique de Montréal. Il y a beaucoup de patients en clinique qui ne peuvent pas nécessairement s’aider eux-mêmes. Je dirais que c’est très rare que leur famille ne soit pas intéressée par la technologie. »

Outre la question de l’adhésion, celle de la pertinence de la technologie se pose aussi. M. de Villers Sidani s’est montré préoccupé par la qualité variable des entraînements cognitifs proposés pour répondre à leur engouement. Nul doute, selon lui, qu’il est possible de modifier la façon dont le cerveau fonctionne à l’aide d’entraînement et que le numérique se prête parfaitement à cette approche par sa capacité à adapter les exercices selon l’utilisateur. En revanche, il s’inquiète devant la prolifération de solutions sans base scientifique solide et sans approche personnalisée.

« Il y a de l’argent à faire et c’est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, a précisé le chercheur en entrevue téléphonique. Il faut départager ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent “on va faire des choses qui ont juste du gros bon sens” et qui, finalement, ne fonctionnent pas. C’est comme si on disait à une personne d’aller au magasin de produits naturels et d’acheter quelque chose qui va peut-être marcher pour régler son problème, mais on ne sait pas vraiment ce qu’il y a à l’intérieur, ni si c’est la bonne dose, ni si on le donne à la bonne personne. […] On ne peut pas donner n’importe quel entraînement cognitif à n’importe qui. »

Et la conception des technologies numériques, pour réellement aider les personnes âgées à se maintenir en santé, ne doit pas oublier la base. « Une vraie innovation dans le domaine de la santé préventive sera une innovation qui fera bouger les gens », a rappelé Louis Bherer, préoccupé par les répercussions de la sédentarité dans la population.