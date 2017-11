La banalisation du cannabis à outrance

Ainsi, le gouvernement du Québec propose que les consommateurs de marijuana puissent griller un petit joint dans les espaces publics, tout comme les fumeurs de tabac, une justification plus que discutable et peut-être mue par un nivellement par le bas qu’on pourrait facilement croire électoraliste.

Pauvre Mme Lucie Charlebois, cette ministre déléguée à la Santé « dite » publique qui pilote le projet de loi. Pourtant, un autre Charlebois nettement plus célèbre, Robert, nous avait bien dit il y a 44 ans : « Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose… » Imaginez un peu l’effet de cette boucane secondaire par un bel après-midi d’été auprès d’enfants dans le Vieux-Port ou à la place des Festivals, ou encore de moins jeunes avec des problèmes respiratoires ou cardiaques. Les lieux festifs de rassemblement deviendront ainsi à proscrire pour les plus vulnérables au nom d’une sacro-sainte liberté d’intoxication.

Au moment où l’on commence à entrevoir, après quelques décennies, l’effet des perturbateurs endocriniens (substances chimiques issues de notre environnement de produits industriels) sur le développement cérébral du foetus, donc sur la santé mentale et le quotient intellectuel, on se retrouve maintenant avec un nouvel intrant promis à une diffusion plus que permissive. La communauté médicale et scientifique est prise de court avec des conséquences irréparables qui ne seront compilées que dans plusieurs années. On fera alors les constats d’usage et le bilan des dommages.

À l’heure des selfies de nos politiciens et des exécutions publiques instantanées propulsées par les médias traditionnels en compétition avec les médias sociaux, on assiste ainsi à la montée d’une culture de l’insignifiance.

Sans véritables signifiants, perdus dans cet univers de méritocratie par l’image, on tombe inévitablement en rupture avec le réel. Mais cela n’est pas grave, car le monde est stone… et de ce fait irresponsable dans une totale impunité systémique !