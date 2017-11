Déménagement de l’Hôtel-Dieu au CHUM complété

La deuxième phase du déménagement des patients de trois hôpitaux vers le nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal s’est déroulée comme prévu dimanche. Cette fois, ce sont une cinquantaine de patients hospitalisés au vénérable Hôtel-Dieu qui ont été transportés en ambulances et en véhicules Medicar vers les installations toutes neuves du centre-ville.



Plus de 225 médecins, employés, policiers et bénévoles ont aidé à l’opération qui a été complétée en un peu plus de trois heures. « Grâce aux efforts de tous, le transfert s’est déroulé rondement en assurant la continuité et la qualité des soins aux patients », s’est félicité dans un communiqué Danielle Fleury, présidente directrice générale adjointe du CHUM.



Calé au pied du Mont-Royal, l’Hôtel-Dieu est l’un des premiers hôpitaux d’Amérique du Nord. Ses locaux continueront d’abriter des bureaux et des cliniques de consultation externe du CHUM notamment en cardiologie, endocrinologie, physiatrie ainsi qu’en recherche sur le sida, du moins jusqu’à ce que la dernière phase du nouvel hôpital soit complétée en 2021.



C’était le deuxième déménagement du genre vers le nouveau CHUM. Les patients de l’Hôpital Saint-Luc avaient été les premiers, le 8 octobre dernier, à déménager dans les nouveaux bâtiments aménagés juste à côté. Ceux de l’Hôpital Notre-Dame suivront bientôt le même chemin le 26 novembre.



Réalisé au coût 3,6 milliards de dollars, le nouveau CHUM compte 25 étages, incluant cinq sous-sols. Il comprend 772 chambres toutes dotées d’une fenêtre et 39 salles d’opération. Plus de 1000 médecins, 4000 infirmières et 1200 autres professionnels de la santé y travailleront.



Les urgences pourront accueillir 51 civières, soit moitié moins que les 115 places que comptaient les trois hôpitaux qu’il remplacera.