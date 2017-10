La campagne de vaccination pour la grippe lancée mercredi

La campagne de vaccination contre la grippe sera lancée mercredi au Québec, et les autorités médicales soulignent l’importance de la prévention, surtout pour les jeunes enfants et les aînés. Le docteur Yves Jalbert, de la Direction générale adjointe de la protection de la santé publique, précise que le vaccin est fortement recommandé pour les enfants de 6 à 23 mois, les personnes ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les aînés de 60 ans et plus. Les proches de toutes ces personnes ainsi que les travailleurs de la santé sont aussi ciblés. La campagne prévoit cette année la distribution de près de deux millions de doses. La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, souligne que le vaccin est gratuit pour les personnes appartenant à certains groupes plus à risque de développer des complications.