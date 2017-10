Ceux qui veillent sur nous

Au personnel de l’Hôtel-Dieu qui migre présentement vers le CHUM,

À vous qui êtes au coeur de nos vies, qui nous accompagnez et nous guidez dans nos préoccupations de santé, depuis des générations à Montréal ;

À vous, femmes et hommes, religieux ou laïcs, qui avez appris à réconforter, à soigner, à faire avancer la science du soin au sein de formidables équipes multidisciplinaires ;

À vous, d’hier ou d’aujourd’hui, diplômés, professionnels, chercheurs, experts, gestionnaires, syndiqués, retraités, qui avez relevé les défis de ce grand hôpital, à la suite des religieuses instigatrices qui portaient le flambeau de Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu ;

À vous qui devez maintenant quitter ces lieux usés, imprégnés de présences,

Je veux dire merci, en mon nom et en celui de ma famille. Merci de nous avoir soignés, de la naissance à la mort, dans l’accueil et le respect. Merci d’avoir été l’âme de cette institution historique et d’avoir été notre fierté à tous, au pied du mont Royal !

Que le sentiment du devoir accompli vous accompagne et vous soutienne dans votre migration vers les nouveaux locaux du CHUM au centre-ville. Nous vous retrouverons bien sûr, puisque nous resterons en demande de vos bons soins.

Mais sachez que nous vous serons toujours reconnaissants de cette contribution essentielle à nos vies dont vous avez pris la charge.

Merci et bon déménagement !

À la mémoire de Ginette (Laberge) Buteau (1946-1996), i.l., M. Nursing