On parle beaucoup de l’autre au Québec. Celui qui vient d’ailleurs. Je viens de perdre ma mère, il y a deux jours, décédée dans un CHSLD de la rue Saint-Urbain. C’est bien loin de Paris et du XVIe arrondissement, où elle est née. Elle est venue en temps de guerre et a pris pays et maris (deux) ici. Ce sont des femmes et des hommes, venus d’ailleurs eux aussi, qui en ont pris grand soin dans ses derniers jours. Des gens venus prendre pays pour échapper à la violence, pour des raisons économiques ou autres.

Aziza, Bettina, Cherlyne, David, autant de gens d’ailleurs qui ont posé des gestes d’une grande intimité et ont assuré la dignité et le confort de ma mère dans ses derniers instants. Ils l’ont fait avec chaleur, douceur, humour et compassion — grâce à ce qu’ils portent en eux d’Haïti, du Maghreb, de l’Amérique latine. Voilà ce que « l’autre » fait pour « nous ». Il s’occupe de nos vieux. Parfois mieux que nous savons le faire nous-mêmes. Ces gens ont ma reconnaissance et mon respect.