Les patients de l’Hôpital Saint-Luc ont tous été transférés au nouveau CHUM

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a franchi dimanche une autre étape de son déménagement alors que les patients de l’Hôpital Saint-Luc, au nombre de 113, incluant cinq bébés, ont été transférés vers le nouvel établissement.

Le transfert a été réalisé sans accroc de 7 h à 10 h 15, une période de temps un peu plus courte que ce qui avait été anticipé, ont indiqué les autorités. Les patients ont été acheminés sur des civières par une passerelle, puisque l’hôpital Saint-Luc est situé tout près.

Quelque 600 membres du personnel ont été mobilisés pour cette opération. Employés, médecins et bénévoles ont été mis à contribution. Deux centres de commandement avaient été déployés pour le transfert : un sur le site d’origine et un autre sur le site du nouvel hôpital pour coordonner le transfert.

Un premier bébé pourrait naître dès dimanche dans les installations du CHUM ayant accueilli leurs premiers patients. Une femme enceinte s’est présentée à l’Hôpital Saint-Luc tôt dimanche et a été rapidement amenée au CHUM. Une autre s’est présentée directement à l’urgence du CHUM.

Danielle Fleury, infirmière et présidente-directrice générale adjointe du CHUM, a relaté que plusieurs employés avaient « un peu un pincement au coeur » en quittant les lieux de l’hôpital Saint-Luc, une femme ayant notamment écrit sur un mur qu’elle « y avait travaillé, mais aussi accouché ».

Irène Marcheterre, directrice des communications du CHUM, a indiqué que le défi était surtout du côté des patients aux soins intensifs, « beaucoup plus fragiles, et qui doivent être accompagnés d’un médecin et d’un inhalothérapeute ». Les quatre patients ont été transférés sans problème, et il n’y a pas eu d’« opérations de dernière minute ».

L’Hôpital Saint-Luc est le premier des trois hôpitaux du CHUM à déménager. Les prochains transferts de patients auront lieu le 5 novembre pour ce qui est de l’Hôtel-Dieu, et le 26 novembre, pour l’Hôpital Notre-Dame.

Dans ces deux cas, le transfert devra se faire par ambulance. Mme Fleury a fait valoir qu’Urgences Santé avait déjà l’expérience du transfert effectué pour le Centre universitaire de santé McGill. Elle a indiqué qu’un « maximum de 110 patients » seraient transférés de l’Hôtel-Dieu, et que le nombre serait plus important à l’Hôpital Notre-Dame, ne voulant pas s’avancer avant de connaître l’étendue des congés accordés d’ici la fin novembre.