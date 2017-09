CUSM: Peter Kruyt est nommé à la tête du CA

Québec a procédé à 10 nouvelles nominations au conseil d’administration du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), après les démissions en bloc survenues en juillet. C’est Peter Kruyt, vice-président de Power Corporation, qui présidera le nouveau conseil d’administration. Il a notamment siégé au conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital St. Mary. Les autres membres indépendants sont James Cherry et Dale MacCandlish-Weil, Sarah Prichard, Deep Khosla, Samira Sakhia, Mary-Anne Carignan, Kevin O’Farrell, Michal Piotr Kuzmidki et Thomas Pitfield. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a souligné leur expérience et leurs compétences, ajoutant qu’elles sont « les personnes les mieux placées afin de poursuivre le rayonnement de cette grande institution qu’est le CUSM ». Dix administrateurs indépendants du CUSM avaient démissionné en bloc, le 10 juillet dernier, se disant incapables de continuer à travailler sous le ministre Barrette. Ils évoquaient des problèmes de communication et un manque d’appui de sa part.