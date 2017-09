L’«hôpital intelligent» prêt à accueillir les patients

Vingt ans après les premières discussions — et d’innombrables débats sur son emplacement —, le nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) s’apprête à accueillir ses premiers patients.

« Ça a été long, mais ça en aura valu la peine », a soutenu le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lors de l’inauguration officielle du nouveau CHUM, situé en plein centre-ville de Montréal et réalisé au coût de 3,6 milliards de dollars.

Le nouvel hôpital, décrit par le premier ministre Philippe Couillard comme « un des hôpitaux les plus avancés au monde sur le plan technologique », est l’aboutissement de la fusion de trois hôpitaux (Saint-Luc, Notre-Dame et Hôtel-Dieu) sur un seul site.

« C’est un projet qui illustre une nouvelle ère en matière de santé, qui a permis de réunir les plus hauts standards dans un système de santé publique. Et là, je parlerais d’une réussite sociale pour le Québec », a ajouté le premier ministre.

En fait, le nouvel hôpital est si intelligent que le personnel ne maîtrise pas encore toutes ses fonctionnalités, constate le p.-d.g., Fabrice Brunet. « Le nouveau CHUM a été livré le 31 mars, mais on était encore en affinement de nombreuses spécificités du bâtiment, car c’est un bâtiment extrêmement intelligent, une nouvelle race de bâtiment, et nous avons encore un petit peu de mal, malgré l’intelligence collective humaine que nous y mettons au quotidien, à optimiser l’ensemble de ses fonctionnalités. C’est un peu comme sur un téléphone intelligent, on utilise 20 % ou 30 % au départ jusqu’à ce qu’on apprenne à le maîtriser et à l’utiliser à 100 %. »

L’accueil des nouveaux patients se fera à partir du 8 octobre. Ce sont les patients de l’hôpital Saint-Luc qui déménageront les premiers. Suivront ceux de l’Hôtel-Dieu le 5 novembre et de Notre-Dame le 26 novembre.

Chacune des 772 chambres est dotée d’une fenêtre — certaines offrent des vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent — et de fauteuils-lits pour la famille.

Les urgences pourront accueillir 51 civières, ce qui est moins que les 115 places actuelles pour l’ensemble des trois hôpitaux. Et aucune aire de débordement n’est prévue. « Oui, il va y avoir un manque à gagner », confirme la p.-d.g. adjointe, Danielle Fleury, qui précise que l’hôpital Notre-Dame, qui sera transformé en hôpital communautaire, pourra éventuellement accueillir 35 civières. « Est-ce que ça nous fait peur ? Ça veut dire qu’il faut qu’on roule ! »