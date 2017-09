Les craintes des médecins de Sainte-Justine sont injustifiées, selon Gaétan Barrette

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, invite les médecins de Sainte-Justine à vivre « dans la réalité » plutôt que sur la base de « craintes sur un futur qui ne se réalisera pas ».

Depuis quelques semaines, les médecins de l’hôpital Sainte-Justine publient des lettres d’opinion dans les médias et multiplient les démarches pour tenter de sensibiliser le public aux risques de dérive du regroupement qui a été annoncé il y a deux ans avec le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Ils craignent, petit à petit, d’être « avalés par le mammouth » jusqu’à devenir un simple service du CHUM, plutôt qu’un centre hospitalier universitaire à part entière.

En marge de l’inauguration du nouveau CHUM, dimanche, le ministre Barrette a tenté de calmer le jeu. « Il y a périodiquement l’expression de certaines inquiétudes qui sont d’abord et avant tout des craintes sur un futur qui ne se réalisera pas. D’ailleurs, aujourd’hui, c’est le meilleur exemple de ça. Est-ce qu’on a annoncé une fusion ? Non. On a annoncé le CHUM et on n’annoncera pas de fusion. »

Passer à autre chose

Le ministre répète que « la mise en commun de certains éléments administratifs » ne viendra, en aucun cas, nuire aux missions spécifiques des deux établissements. Il ajoute qu’il y a, au contraire, plusieurs avantages au regroupement des deux institutions, précisant qu’« il y a des économies d’échelle qui ont été obtenues ».

Le ministre invite d’ailleurs les médecins à accepter le regroupement et à passer à un autre dossier. « Je comprends les craintes, mais est-ce qu’on peut aller de l’avant et vivre ça de façon positive et constructive ? C’est ce qu’on fait aujourd’hui et c’est ce qu’on a vécu, à date, dans la réalité. J’insiste sur ce point : dans la réalité. »

Volonté du p.-d.g.

Pour la première fois, le p.-d.g. des deux établissements regroupés, Fabrice Brunet, confirme la rumeur selon laquelle le regroupement contesté des deux établissements était son idée. « Absolument, répond-il d’emblée au Devoir. C’était à ma demande, le regroupement. »

« On m’a proposé de prendre [la direction] du CHUM, mais je leur ai dit que je ne voulais pas laisser Sainte-Justine. La solution qu’on a proposée, c’est un regroupement. »

Fabrice Brunet rappelle que c’est un regroupement, et non une fusion, qu’il s’est toujours opposé et s’opposera toujours à l’idée d’une fusion. « Nous ne sommes pas fusionnés et nous ne serons jamais fusionnés, en tout cas, moi vivant », a-t-il tenu à préciser dans son discours pour l’inauguration du CHUM.

Pourtant, le spécialiste de la gouvernance, Michel Nadeau, affirmait récemment qu’un tel regroupement menait inévitablement à une intégration. En entrevue, Fabrice Brunet répond que « ce n’est pas parce que ça n’existe pas jusqu’à présent qu’on ne peut le faire fonctionner ».

Selon lui, il n’y a que des avantages à ce regroupement. « Je vois cela comme une alliance entre deux personnes qui gardent toute leur intégrité et qui veulent construire quelque chose ensemble. C’est sûr qu’au début, il faut normalement qu’il y ait une volonté commune de se mettre ensemble. Là, il y a eu des circonstances qui n’ont pas été obligatoirement une volonté commune. Mais c’est une occasion pour les deux centres hospitaliers universitaires de construire quelque chose ensemble. »

Devant le tollé que le regroupement a provoqué chez les médecins de Sainte-Justine, le p.-d.g. a-t-il des regrets ? « Pas du tout », répond-il.