Lorsque les politiques de santé tuent

La semaine dernière, les projecteurs étaient de nouveau braqués sur le Centre universitaire de santé de McGill (CUSM). Le rapport récent du coroner Jacques Ramsay révélait qu’on a demandé à Kimberly Gloade, une Micmaque, de payer des frais (de plus de 1000 dollars) pour une visite à l’urgence en février 2016 parce qu’elle n’avait pas sa carte d’assurance maladie.

Incapable de payer, Mme Gloade est partie, condamnée à souffrir pendant des semaines jusqu’à sa mort d’une cirrhose du foie à la maison, deux jours avant une consultation prévue au Projet Montréal de l’ONG Médecins du monde.

Le CUSM porte certainement la responsabilité de la façon horrible dont Mme Gloade a été traitée. Cependant, ceci n’est pas un événement isolé. Nous savons que, sur une base régulière, des personnes sont renvoyées chez elles par des établissements de santé à Montréal, parce qu’elles n’ont pas d’assurance maladie.

Processus opaque

La responsabilité ultime incombe au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui détermine annuellement, à travers un processus opaque, les coûts pour le système de santé public — sans compter les honoraires des médecins — d’une visite à l’externe ou d’une hospitalisation pour chaque institution.

Le Ministère ajoute ensuite un supplément exorbitant de 200 % que les établissements de santé doivent réclamer aux personnes sans carte d’assurance maladie valide ! Par exemple, une hospitalisation aux soins intensifs coûte au système 4000 dollars par jour, mais un « non-résident » du Québec sans couverture d’assurance maladie se verra facturer plus de 12 000 dollars.

En conséquence, lorsque les établissements de soins de santé soumettent leurs budgets au Ministère à la fin de chaque exercice financier, leur déficit est gonflé artificiellement en raison des frais imposés aux personnes sans assurance, dont la plupart ne sont pas en mesure de payer. Compte tenu de la pression pour équilibrer les budgets des hôpitaux, les institutions adoptent des politiques agressives exigeant que les soins soient payés à l’avance, traitant ainsi en boucs émissaires les groupes les plus marginalisés de la société.

Victimes

Les personnes migrantes qui n’ont pas de couverture médicale en raison de leur statut précaire d’immigration semblent être les cibles visées par ces politiques. En effet, au fil des années, le gouvernement québécois a érigé de nombreux obstacles pour empêcher certains migrants (et leurs enfants) d’accéder aux soins de santé.

Par exemple, contrairement aux bébés nés d’un parent ou de parents sans un statut d’immigration reconnu en Ontario, qui reçoivent une couverture médicale provinciale à la naissance, ces bébés ne sont pas couverts par la RAMQ quand elles et ils sont nés au Québec à cause d’un flou législatif.

De même, les immigrants reçus doivent attendre trois mois après leur arrivée au Québec, et ce, malgré leur statut de résident permanent, pour obtenir une couverture de la RAMQ.

Le gouvernement québécois a institué cette politique, appelée « délai de carence », en 2001, prétendument pour prévenir les abus interprovinciaux de services de santé. Toutefois, un rapport de 2013 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dénoncé sans équivoque le délai de carence, révélant que les immigrants représentaient la grande majorité des victimes de cette politique.

Enfin, les personnes ayant un statut d’immigration précaire n’ont pas de couverture de soins de santé publique. À toutes ces personnes — bébés, enfants ou adultes — seront facturés des frais majorés pour accéder aux soins de santé, même si beaucoup d’entre elles travaillent ou vont à l’école, et qu’elles font toutes partie intégrante de nos communautés au même titre que n’importe qui d’autre vivant ici.

Couches de discrimination

Les souffrances évitables de Mme Gloade, et ultimement sa mort, constituent un exemple inquiétant des impacts désastreux que les politiques anti-migrants ont sur d’autres groupes marginalisés, comme les personnes vivant dans la rue et les autochtones. Dans ce dernier cas, ces impacts sont exacerbés par les couches de discrimination systémique découlant d’une histoire de génocide et d’un colonialisme toujours en cours.

Ces politiques draconiennes empêchent systématiquement les personnes qui en ont souvent le plus besoin d’avoir accès à des soins décents. Trop de gens ont payé ce prix par leur santé et, dans les cas les plus dramatiques, par leur vie.

La volonté politique de centrer notre système de santé sur la compassion et la solidarité permettrait d’assurer que des cas comme celui de Mme Gloade ne se reproduisent plus jamais. D’ici là, nous portons toutes et tous la responsabilité de laisser se poursuivre ce statu quo révoltant.

Les établissements de santé devraient traiter tout le monde en fonction de leurs besoins, et non de leur capacité de payer. La motion opportuniste de ville-sanctuaire, récemment adoptée par la ville de Montréal, est malheureusement dépourvue de toute substance. Construire une vraie « ville solidaire » demande un travail acharné, mais nous permettrait de proposer des soins de santé pour toutes et tous. Une première étape, bien modeste, est d’exiger la fin de ces politiques inhumaines.

