Menace de grève d’ambulanciers

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Des techniciens répartis dans dix services ambulanciers du Québec pourraient déclencher la grève pour une période indéterminée en début de nuit, jeudi. La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), qui représente ces techniciens ambulanciers, a transmis les avis de grève le 24 juillet dernier. Le Tribunal administratif du travail signale qu’une entente a été conclue sur les services à maintenir durant la grève afin que la santé et la sécurité de la population soient assurées. Ainsi, tous les quarts de travail seront effectués par les paramédics qui répondront à tous les appels et affectations et feront toutes les interventions impromptues selon les protocoles et les procédures en vigueur. Les entreprises visées sont représentées par la Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ). Elles sont situées dans différentes régions du Québec.