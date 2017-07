Petit lundi… grosse attente

Lundi, 15 h, ma fille n’est pas bien du tout ! Fièvre, mal de gorge, étourdissements, raideurs dans la nuque… On passe chez la pharmacienne : « Allez voir un médecin, c’est peut-être une méningite ! »

On se rend dans une première clinique, on met le pied dans la porte : plus de place. On insiste… on attend… La réceptionniste consulte le docteur… qui refuse de voir ma fille, c’est un cas d’hôpital !

On contacte cinq autres cliniques par téléphone… rien ! On se met en ligne pour le service payant : 17 $. Un rendez-vous pour le lendemain à 18 h… Trop loin, trop de douleurs, trop de fatigue.

On se rend à la Cité de la santé. Mon billet de stationnement indique 17 h 03. Au triage (17 h 50) : « Ça ne semble pas être une méningite, mais je vous garde. Vous êtes un cas d’hôpital, pas de clinique. » Niveau 3 : urgent ! On réévaluera dans une heure… 3 heures 40 minutes plus tard ! 21 h 30 : réévaluation : « Ça ne semble pas être une méningite, ça semble être… Mais je ne suis pas médecin. »

Sept heures plus tard. 4 h 30 : ma fille est vue par un docteur, qui confirme le diagnostic fait par l’infirmière à 21 h 30. Il rédige une ordonnance.

Douze heures à l’urgence, c’est intolérable ! Douze heures à l’urgence, de 17 h à 5 h, c’est carrément inhumain ! « Le temps d’attente s’est grandement amélioré », maintient-il !