Les promesses de Barrette

Hospitalisée d’urgence à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 23 avril, j’ai été ensuite transférée au 9e LD, où j’ai découvert un manque de service incroyable, dû au manque de personnel. Voici la situation : 42 malades qui portent bien le nom de patients puisqu’il n’y a que 7 infirmières, dont 1 affectée à une seule personne, et 3 préposées. Ces dernières, indispensables pour les soins de base, sont appelées par une sonnette dont la visibilité dans le couloir semble déficiente. Imaginez une situation où deux préposées sont déjà occupées dans une chambre et la troisième en train de dîner ou en pause. Et que dire des dossiers médicaux ? Dossier central, sous quelle forme, ou notes éparpillées ? Les différentes recommandations des médecins spécialistes peuvent différer et qui tranche ? Cela nécessite des allées et venues de la part des infirmières, donc des pertes de temps. Malgré cela, l’ensemble du personnel est aimable, souriant envers les patients, efficace au moment de sa présence. C’était ma première expérience d’hôpital et je ne souhaite pas la revivre. D’où vient une si mauvaise organisation ? Des gestionnaires, des coupes dans le budget ?