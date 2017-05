Nous sommes inquiets pour nos patients

Nous, les médecins du Kamouraska, sommes inquiets pour nos patients. Tout comme la population locale, nous aimerions beaucoup être rassurés par les propos de notre ministre de la Santé, mais ce n’est pas le cas.

Nous avons un formidable hôpital situé à La Pocatière. Dans cet hôpital, les gens peuvent venir au monde, recevoir des soins à l’urgence, être hospitalisés, être opérés (chirurgies mineures et majeures), rencontrer des spécialistes, recevoir certains traitements de chimiothérapie et recevoir des soins palliatifs de qualité. Nous sommes fiers de notre hôpital.

Malheureusement, depuis l’adoption du projet de loi 10, certaines choses ont changé. En 2016, M. Barrette avait dit à la population du Québec : « Nous atteindrons nos cibles [budgétaires] sans couper dans les services à la population ». Or, force est de constater que les compressions de services se multiplient et atteignent nos patients.

En effet, le gouvernement procède actuellement à des réductions de 242 millions de dollars en santé pour l’ensemble du Québec. Chez nous, au Bas-Saint-Laurent, ce sont des compressions budgétaires de 12 millions qui sont en cours. Les ressources humaines représentant une dépense majeure en santé, c’est d’abord là qu’on cherche à couper. Ainsi, chaque fois qu’un professionnel de la santé part ou prend sa retraite, le mot d’ordre consiste à réévaluer le poste en question et, souvent, à le supprimer. Conséquemment, la tâche des professionnels s’alourdit, la liste d’attente s’allonge pour l’accès aux services, et la population en paie le prix.

Une perte de service

Concrètement, au Kamouraska, nous avons moins de lits de soins intensifs, moins de lits de soins de courte durée, mais toujours la même population ; une population vieillissante aux besoins grandissants pour laquelle il y a pourtant désormais moins d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires. En somme, il s’agit d’une perte de service aux citoyens hospitalisés.

À l’urgence et aux soins intensifs, le nombre d’infirmières en poste de nuit est passé de cinq à trois. De plus, dès 2018, nous n’aurons plus les visites locales de spécialistes venant d’autres régions qui nous desservaient depuis plusieurs années (pneumologue, urologue, orthopédiste, cardiologue). Encore une perte de service aux citoyens nécessitant des soins aigus.

Au CLSC, on dénombre une psychologue et une travailleuse sociale en moins, alors que la liste d’attente des services sociaux généraux compte plus d’une centaine de personnes, certaines d’entre elles attendant depuis plus de 400 jours. Une autre perte concrète de services aux citoyens les plus vulnérables.

De plus, depuis le 1er mai 2017, nous avons perdu notre UTRF (Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle). Ce service offrait un milieu de réadaptation aux patients qui avaient besoin d’un petit coup de pouce pour regagner leur autonomie avant de retourner à domicile ou encore dans une résidence. Une perte de service majeure pour nos aînés.

Le couperet n’a pas épargné non plus nos services de soutien à domicile, qui desservent un territoire de 3065 km2. L’équipe a subi la perte de précieuses ressources professionnelles, allongeant les délais avant que les bons soins soient reçus. Une fois de plus, l’offre de service aux personnes vulnérables est diminuée.

À cette situation déjà difficile s’ajoute la pénurie panquébécoise d’anesthésistes. Sans anesthésiste, le fonctionnement du bloc opératoire est compromis, et nous ne pouvons accueillir les femmes venues accoucher. Ces dernières doivent faire la route, en plein travail, jusqu’à Montmagny ou Rivière-du-Loup.

Le plus inquiétant, c’est que la situation vécue au Kamouraska se vit également ailleurs au Québec, principalement dans les petits milieux. Par exemple, on pouvait lire dernièrement dans La Presse que « [… l’urgence] de Saint-Marc-des-Carrières connaît régulièrement des découvertures médicales en raison du manque d’effectifs [… De plus], l’urgence de Témiscamingue, en Abitibi, n’a pas eu de médecin la nuit pendant trois semaines en mars, obligeant les résidants de la petite municipalité à parcourir 180 kilomètres pour une consultation. »

Ici comme ailleurs, tous les professionnels de la santé ont à coeur la santé de la population. Au Kamouraska, nous redoublons d’efforts afin que les services donnés continuent à répondre aux standards de pratique les plus élevés. Toutefois, nous ne sommes pas surhumains et la perte de services de proximité nous préoccupe énormément, d’autant plus que toutes les décisions administratives sont prises sans consulter les gens qui travaillent sur le terrain et sans connaître la réalité de notre population locale. Cet état de fait nous place devant l’obligation morale de dénoncer publiquement la situation.