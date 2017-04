Les Québécois boivent beaucoup de boissons sucrées, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec

Plus on est pauvre, moins scolarisé et en mauvaise santé, plus on consomme de boissons sucrées, selon les données.

Les boissons sucrées sont au menu quotidien de bien des Québécois, malgré les risques qu’elles posent pour la santé. Près de 63 % des jeunes de 15 à 17 ans en consomment de façon régulière, contre 41 % en moyenne de la population générale, révèle une enquête de l’Institut de la statistique du Québec publiée jeudi.

Même la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui est à l’avant-plan de la sensibilisation depuis plusieurs années, est surprise de l’ampleur du phénomène. « L’industrie ne cesse d’affirmer que les boissons gazeuses sont en perte de vitesse. Oui, mais l’offre pour d’autres boissons est là et séduit les jeunes », commente sa directrice, Corrine Voyer.

De plus en plus de boissons avec un « halo santé », qui contiennent autant, voire plus de sucre qu’un cola régulier, sont mises en marché. « Ça reste du sucre liquide ! » rappelle Mme Voyer. La principale revendication de la Coalition, la taxation des boissons sucrées, est toujours sur la voie de garage. « On a hâte qu’il y ait des actions, on a une belle occasion avec ces données qui confirment l’ampleur du problème, notamment chez les jeunes. Les expériences ailleurs démontrent que la taxation est efficace. »

Plus on est pauvre, moins scolarisé et en mauvaise santé, plus on consomme de boissons sucrées. L’étude de l’ISQ montre même que les fumeurs sont plus nombreux à en boire régulièrement (56,5 %) que les non-fumeurs (38 %).

Chez les jeunes, les boissons à saveur de fruits sont populaires : 7 jeunes de 15 à 17 ans sur 10 en consomment occasionnellement ou régulièrement. Ils affectionnent aussi les boissons pour sportifs : le tiers d’entre eux en boivent. Les boissons énergisantes, bien que moins populaires, séduisent un jeune de 18 à 24 ans sur cinq.

L’étude pourrait même sous-estimer la consommation de boissons sucrées, car elle exclut les jus de fruits purs, le lait aromatisé et les thés et cafés sucrés.