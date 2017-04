Des progrès «sans précédent» dans la lutte contre les maladies tropicales

Genève — Des progrès « sans précédent » ont été accomplis ces dernières années dans la lutte contre les maladies tropicales rares, qui affectent plus de 1 milliard de personnes dans le monde, principalement en Afrique et en Asie, selon le quatrième rapport sur ces maladies, publié mercredi à Genève.

« L’OMS a observé des progrès records pour faire plier d’anciens fléaux comme la maladie du sommeil ou l’éléphantiasis », a déclaré le Dr Margaret Chan, directrice générale de l’OMS, en ajoutant que « ces 10 dernières années, des millions de personnes ont échappé au handicap et à la pauvreté, grâce à l’un des partenariats mondiaux les plus efficaces de la santé publique moderne ».

De son côté, Bill Gates, cofondateur de Microsoft et grand donateur en faveur de la lutte contre les maladies tropicales, a déclaré à Genève que « beaucoup de choses ont pu être assemblées […] c’est vraiment une histoire de progrès magnifique ».

Des maladies rares

Ces maladies rares, appelées aussi maladies tropicales négligées (MTN), sont au nombre de 19, et elles « aveuglent, mutilent et défigurent des centaines de millions de personnes dans les bidonvilles » et dans les régions les plus pauvres de la planète, selon l’OMS.

Le rapport 2017 de l’OMS relève que pour la seule année 2015, un milliard de personnes ont été traitées pour au moins une de ces maladies.

Par ailleurs, 556 millions de personnes ont eu un traitement préventif contre la filariose lymphatique (éléphantiasis). Cette maladie est une infection transmise par les moustiques et provoque un gonflement anormal des membres et des organes génitaux.

D’autre part, le rapport relève que 62 % des personnes touchées par l’onchocercose (appelée aussi cécité des rivières), ont été traitées, ce qui représente plus de 114 millions de personnes.

Cette maladie provoque un prurit sévère et des lésions oculaires, qui aboutissent à une déficience visuelle puis à une cécité définitive.

Le nombre de cas de trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) n’a été que de 3000 en 2015, un chiffre bien éloigné des 37 000 nouveaux cas enregistrés pour la seule année 1999.

Cette maladie est mortelle pratiquement à 100 % en l’absence d’un diagnostic et d’un traitement rapide.

Le trachome, principale cause infectieuse de cécité dans le monde, ne fait plus partie des problèmes de santé publique dans 3 pays, soit le sultanat d’Oman, le Maroc et le Mexique, se félicite l’OMS.

Quelque 185 000 personnes ont été opérées de cette maladie et plus de 56 millions ont reçu des antibiotiques rien qu’en 2015.

Enfin, concernant la rage, qui fait aussi partie de la liste des MTN, l’OMS relève qu’il n’y a eu que 12 décès humains dûs à cette infection en 2015.

Populations à risque

Les maladies tropicales négligées se contractent là où l’eau est insalubre, et où les conditions d’hygiène et d’assainissement sont insuffisantes.

« Ce sont les pauvres vivant des zones isolées, rurales, des bidonvilles ou des zones de conflit » qui sont le plus exposés à ces maladies.

« Les MTN sont des maladies liées à la pauvreté », a rappelé le Dr Dirk Engels, directeur du département de lutte contre les MTN à l’OMS.

L’OMS estime qu’il y a environ 2,4 milliards de personnes qui n’ont toujours pas accès à des installations sanitaires de base, comme des toilettes ou des latrines, et que 660 millions continuent de boire de l’eau impropre.

Sommet en Suisse

Parallèlement à la publication de ce rapport, se tiendra à Genève du 19 au 22 avril le Sommet des maladies tropicales négligées.

Pour l’occasion, un ver jaune de 25 mètres symbolisant la schistosomiase, une parasitose qui fait 280 000 morts par année rien qu’en Afrique, a été installé dans la rade du lac Léman à Genève.

La schistosomiase est une maladie tropicale mortelle causée par un ver vivant dans l’eau douce.

Les experts réunis dans le cadre de ce sommet veulent faire le point sur une dizaine de MTN, dont la schistosomiase. Des philantropes, des donateurs, des représentants de l’industrie pharmaceutique seront aussi présents.