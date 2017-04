NCH de Québec: première pelletée de terre ce printemps

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Le chantier du Nouveau Complexe hospitalier de Québec (NCH), un projet de 2 milliards, doit débuter au plus tard en juin, a annoncé le ministre de la Santé Gaétan Barrette. La première phase du projet comprend la construction d’un nouveau centre de cancérologie pour accueillir la clientèle de tout l’est du Québec. Pendant la durée des travaux, les patients en cancérologie seront traités à l’Hôtel-Dieu de Québec ou à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Rappelons que le NCH est né de la fusion de l’Hôtel-Dieu et de l’hôpital de l’Enfant-Jésus, et sera bâti sur le site de ce dernier. Le nouveau centre en cancérologie doit recevoir ses premiers patients en 2020, et le NCH au complet sera opérationnel en 2025.