Des préposés aux bénéficiaires seront formés en cinq semaines à Québec

La région de Québec mise sur une formation écourtée pour attirer de nouveaux préposés aux bénéficiaires dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). La formation habituelle de 25 semaines, qui mène à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, est remplacée temporairement. Elle fera place à un cours accéléré de cinq semaines. Le but : contrer la pénurie de travailleurs, observée partout dans la province, mais encore davantage dans la région de Québec. Un total de 25 étudiants doivent terminer leur formation d’ici cinq semaines. Ils ont déjà été embauchés et évalués, assure le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, qui chapeaute la formation. « On choisit une solution mitoyenne, pas permanente », a affirmé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en évoquant les difficultés de recrutement. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime avoir besoin de recruter 300 préposés aux bénéficiaires d’ici l’été.