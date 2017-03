L’hôpital Maisonneuve-Rosemont pourra se débarrasser de ses roulottes

Les patients bénéficiant des services de dialyse à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ne seront plus traités dans des roulottes, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Québec investit 53,5 millions $ pour la construction d’un nouveau pavillon dans cet hôpital montréalais, pavillon qui sera entièrement consacré aux services de dialyse.

La construction de ce nouveau pavillon vise à réunir au sein d’un même édifice l’ensemble des activités du service de dialyse, qui sont actuellement en partie effectuées dans 37 roulottes ajoutées à l’arrière d’un pavillon.

Le coût total du projet sera assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le nouveau service de dialyse occupera trois étages et sera constitué de 74 stations de traitement. Il comptera sur une équipe formée de 14 néphrologues et trois résidents en néphrologie, deux infirmières praticiennes spécialisées, un pharmacien, deux diététistes et trois techniciens en génie biomédical.

Les travaux commenceront en juin 2017 et devraient se terminer en décembre 2018. Le déménagement des activités est prévu pour janvier 2019.

En conférence de presse, le ministre Barrette s’est réjoui de la disparition des roulottes aménagées à l’hôpital.

« Les roulottes dont on parle, ce sont des roulottes de chantier. […] C’est dans ces environnements-là que les gens ont reçu leurs services pendant les 20 dernières années. [Elles] vont maintenant retrouver le chemin des chantiers de construction », a-t-il lancé.