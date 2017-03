Entente entre Québec et des ambulanciers

Québec s’est entendu vendredi avec 9 des 60 entreprises ambulancières de la province, ce qui permettra d’établir les nouveaux paramètres de financement des services médicaux d’urgence. L’entente ne concerne pas les régions de Montréal et de Laval, desservies par Urgences-Santé, mais celles de Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie, notamment. « La signature du nouveau contrat de service permet aux entreprises de la coalition d’être en mesure de poursuivre les discussions concernant le renouvellement des conventions collectives de leurs techniciens ambulanciers paramédicaux », a estimé le ministre de la Santé Gaétan Barrette. Cette entente ne concerne que les neuf entreprises qui forment la coalition, et non les autres entreprises et l’association qui se sont adressées aux tribunaux en janvier afin d’«??annuler la décision du ministre imposant unilatéralement le contenu d’un nouveau contrat de services ambulanciers ». Quelque 2,1 millions de Québécois résident dans des secteurs touchés par cette entente.