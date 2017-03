Aide à mourir

Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin de vie, Québec lance une réflexion sur l’élargissement de l’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) Le ministre de la Santé et des services sociaux Gaétan Barrette a annoncé vendredi que le gouvernement allait initier trois chantiers distincts pour répondre aux « demandes » de la population.

Le ministre a été interpellé par les cas de Jean Brault, qui a fait la grève de la fin pour avoir accès à l’AMM, ou de Jocelyne Lizotte, une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer dont le conjoint est accusé de son meurtre. « Je trouve cruel d’être inactif devant ces situations-là », a-t-il expliqué lors d’un point de presse.

Trois actions sont prévues pour amorcer la réflexion. D’abord, la Commission sur les soins de fin de vie aura pour mandat d’examiner les cas d’AMM refusés ou non administrés dans la dernière année. Près de 250 demandes n’ont pas été complétées, soit près de 37 %, dans les 12 premiers mois d’application de la loi. « Des cas qui n’ont pas eu lieu étaient dans la zone d’élargissement », a expliqué le ministre. Pas question d’une « inquisition », a-t-il précisé en entrevue. « On ne cherche pas à savoir si le médecin a été fautif », a-t-il assuré.

La Commission sur les soins de fin de vie n’a en mains ni les noms ni les dossiers médicaux des personnes qui n’ont pas reçu l’AMM après une demande. Les moyens nécessaires pour compléter ce mandat lui seront donnés, assure M. Barrette.

Deuxièmement, un groupe d’expert sera mandaté pour se pencher sur la question de l’inaptitude et des directives médicales anticipées. Une question complexe, a insisté M. Barrette. « Quand sommes-nous inaptes ? C’est progressif. Avant d’être grabataire, il y a un lapse de temps. Ce n’est peut-être même pas un problème qu’on peut résoudre », a-t-il laissé tomber.

Renvoi de la loi fédérale devant les tribunaux

Troisièmement, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée saisira les tribunaux de certains éléments de la loi fédérale C14. Renverra-elle la loi devant la cour Suprême, pour vérifier sa validité en vertu de l’arrêt Carter ? L’analyse quant au type de procédure à utiliser est en cours, a indiqué son attachée de presse, Isabelle Marier-St-Onge.

La « zone grise » à éclaircir, c’est la question de la « mort raisonnablement prévisible », un des critères d’accès à l’aide à mourir dans la loi fédérale, a expliqué Gaétan Barrette. « Notre mort à tous est raisonnablement prévisible. C’est quoi, dans un contexte d’aide médicale à mourir ? Est-ce que quelqu’un quelque part peut nous faire le dessin pour qu’on comprenne ? »

Toutes ces démarches prendront du temps, a-t-il averti. « On commence la réflexion, et on va la faire dans l’ordre », a promis le ministre.

Il n’exclut pas de procéder à une commission parlementaire par la suite, mais, pour lui, « pas question d’en faire un spectacle politique ».

La députée de Joliette Véronique Hivon a d’ailleurs déploré l’abandon de l’approche préconisée dans le passé avec la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Cette dernière regroupait tous les partis et avait entendu la population, en amont de l’élaboration de la loi sur les soins de fin de vie.

Inaptitude : une question délicate

Québec a déjà en mains un rapport d’un groupe de travail sur la question de l’inaptitude. Ce dernier, déposé en 2013, recommandait d’autoriser la rédaction de directives médicales anticipées pour l’AMM. Toutefois, une fois une personne devenue inapte, pour que l’aide médicale à mourir soit administrée, le comité recommandait aussi que les autres critères doivent être rencontrés : fin de vie, maladie grave et incurable, déclin avancé et irréversible des capacités et souffrances physiques ou psychiques constantes. Les ordres professionnels des médecins, des avocats, des infirmières, des notaires et des travailleurs sociaux avaient participé à ces travaux.

L’avocat Jean-Pierre Ménard, qui avait participé à ces travaux, s’interroge sur la pertinence de recommencer. « La problématique demeure la même : il s’agit d’éviter qu’une personne vulnérable se fasse imposer l’aide médicale à mourir. Comment savoir si une personne qui a l’Alzheimer, elle n’a pas changé d’idée, et que ce n’est pas plutôt qu’elle soit devenue un poids pour sa famille ? C’est une question très difficile ».

Pour lui, le mandat de la Commission sur les soins de fin de vie devrait également être élargi. De nombreux cas de patients qui ont vécu des barrières à l’accès à l’aide médicale à mourir lui ont été rapportés. « Dans certains milieux, on dissuade les patients avant même qu’ils ne puissent déposer une demande », dit-il. « La commission doit pouvoir examiner ces milieux-là ».