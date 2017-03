Sept arrestations liées au fentanyl au Québec

Les forces policières ont démantelé la semaine dernière un réseau de production de méthamphétamine et de fentanyl, et procédé à sept arrestations. Le SPVM, la GRC et d’autres corps de police ont procédé à des perquisitions à L’Assomption, Brossard, Saint-Charles-sur-Richelieu et Montréal, dans trois laboratoires et une résidence privée. Sur les lieux, ils ont trouvé de l’équipement servant à la production de la drogue et des presses à comprimés capables de produire jusqu’à 8000 comprimés à l’heure. D’importantes quantités d’autres drogues — cocaïne, oxycodone, etc. — ont aussi été saisies. Les suspects ont été relâchés et comparaîtront à une date ultérieure.