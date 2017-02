Les ambulanciers de la Montérégie entrent en grève

Saint-Bruno-de-Montarville — Les ambulanciers et répartiteurs médicaux d’urgence syndiqués à la CSN de la Montérégie ont débrayé à leur tour, samedi.Ils se sont joints au mouvement de grève lancé par leurs collègues de Montréal, de Laval, d’Estrie, de Charlevoix, de Québec et de plusieurs autres régions de la province.Le président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie (SPPM), Gaétan Dutil, déplore que les négociations se trouvent au point mort, tandis que leur convention collective est échue depuis près de deux ans.Parmi leurs revendications figurent la hausse des salaires, la bonification du régime de retraite, de même que l’abolition des horaires de faction, qui nécessitent une disponibilité en tout temps.Gaétan Dutil indique que les questions « normatives » — c’est-à-dire distinctes des enjeux salariaux — sont réglées avec la Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ). Leur grève vise à réclamer un retour de l’employeur et du ministère à la table des négociations, a-t-il précisé.Les négociations se sont compliquées partout au Québec par le fait qu’en avril dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est retiré pour déléguer son pouvoir de négociation aux entreprises et aux coopératives ambulancières. S’il leur octroie des budgets en conséquence, elles estiment toutefois ne pas être fixées sur la totalité du budget dont elles disposeront sur une période de cinq ans — ce qui leur pose problème au moment de conclure une entente avec les syndicats sur cinq ans.Les services essentiels continuent d’être assurés en Montérégie, tandis que leurs moyens de pression sont principalement de nature administrative. Ils concernent par exemple la rédaction de certains formulaires, le nettoyage extérieur des ambulances et le respect du protocole de communication radio.La CSN représente quelque 3600 paramédics à travers la province.