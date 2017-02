Trop bien soignés, les médecins?

La productivité des médecins semble stagner, malgré l’importante croissance de leur rémunération depuis cinq ans.

En effet, la rémunération des médecins continue d’augmenter sans qu’ils ne posent plus d’actes médicaux, indiquent des données que la RAMQ a rendues disponibles sur son site Web cette semaine. Par ailleurs, le nombre de médecins spécialistes qui encaissent plus d’un demi-million de dollars en rémunération à l’acte brute, incluant les frais de cabinet, a plus que doublé entre 2010 et 2015.

« La rémunération des médecins est un des seuls secteurs en santé où on investit massivement, avec zéro retour sur notre investissement », conclut Damien Contandriopoulos.

Comme chaque année depuis cinq ans, le chercheur à l’Université de Montréal a analysé ces statistiques selon une méthodologie qu’il a mise au point et qui a été l’objet d’une publication scientifique par le passé.

Dans le cas des spécialistes, entre 2010 et 2015, la RAMQ a payé 35 % de plus sans obtenir plus d’actes médicaux en échange, remarque le chercheur. Pour les omnipraticiens, même scénario, mais pour une augmentation de 23 % des paiements.

Pendant cette période, la population du Québec a connu une croissance de plus de 4 %. « En gros, on est au niveau de 2010 sur le plan des actes médicaux posés, alors que la population augmente et vieillit, donc que les besoins augmentent, soutient le titulaire de la Chaire de recherche Politiques, connaissances et santé. Ça veut dire qu’on est en train de rationner : on diminue la quantité de services médicaux qu’on offre à la population. »

La CSN posait sensiblement le même constat plus tôt cette semaine après avoir analysé les budgets des établissements, qui excluent la rémunération des médecins.

Le chercheur Contandriopoulos affirme que sa méthode de calcul, qui tient compte de tous les paiements de la RAMQ, dont ceux à l’acte, surestime même la quantité de soins donnés. « J’essaie de dresser le portrait le plus optimiste possible, d’être prudent. Je n’essaie pas de faire de la polémique », assure-t-il.

Réelle baisse de productivité ?

Comment expliquer ces constats ? Le chercheur dit ne pas disposer de données robustes pour justifier une hypothèse plus qu’une autre.

« Il peut y avoir un effet de revenu, c’est-à-dire que, quand on augmente rapidement leur rémunération, les gens diminuent leur intensité de travail. On a fait des entrevues avec des médecins qui nous confirment que ça existe », indique M. Contandriopoulos.

Il soulève aussi l’hypothèse générationnelle alors que la profession médicale se féminise et se rajeunit. Les cohortes diplômées ces dernières années sont plus nombreuses que jamais. « Les plus jeunes médecins veulent avoir une vie personnelle », résume le chercheur.

Il travaille actuellement à un projet de recherche sur trois ans sur la rémunération médicale, un travail commandé par le Commissaire à la santé et au bien-être avant l’annonce de son abolition.

Augmentation de la rémunération

De plus en plus de médecins encaissent plus de 500 000 dollars brut en rémunération à l’acte, révèlent d’autres données rendues disponibles par la RAMQ. En 2015, près de 22 % des médecins spécialistes ont facturé pour plus d’un demi-million de dollars brut en actes médicaux. Parmi eux, 399 radiologistes, 179 ophtalmologistes et 161 chirurgiens généraux. La proportion a doublé depuis 2010, alors que 10,7 % des spécialistes atteignaient ce niveau de rémunération brute.

Du côté des omnipraticiens, ils ont été 117 en 2015 à obtenir plus de 500 000 dollars de la RAMQ en rémunération brute à l’acte, soit à peine un peu plus de 1 % d’entre eux.

La rémunération moyenne brute à l’acte des spécialistes s’élevait à 354 527 dollars en 2015, contre 174 578 dollars pour les omnipraticiens.

Ces montants ne nous informent pas sur la rémunération nette des médecins. D’abord, ils n’incluent pas les autres formes de revenus, comme les paiements à forfait, à taux horaire ou les paiements provenant des patients. De plus, ces montants incluent ceux versés pour couvrir les frais d’exercice en cabinet. Selon la RAMQ, ils sont en moyenne de 35 %, mais de 70 % dans le cas des radiologistes. Pour la portion des actes posés à l’hôpital, cette bonification n’est pas versée. Les statistiques ne précisent pas la portion d’actes posés à l’hôpital et en cabinet.

Les omnis disent « déléguer » plus

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) donne un autre éclairage aux données.

Il est « tout à fait normal » que les médecins de famille ne posent pas plus d’actes médicaux en 2015 qu’en 2010, selon son président, le Dr Louis Godin. Ce serait même une bonne nouvelle, selon lui.

« Avec l’implantation des groupes de médecine familiale [GMF], il y a beaucoup d’actes qui ont été délégués à d’autres professionnels. C’est le cas par exemple du suivi des maladies chroniques, qui peut être fait par les infirmières. Le patient voit son médecin peut-être une fois sur trois. On trouve que c’est une bonne chose », explique-t-il.

Il pense que ces résultats s’expliquent aussi par le fait que les médecins abandonnent peu à peu les examens courts, pour des problèmes simples. Ils les délèguent aux infirmières, au bénéfice d’examens plus longs pour des problèmes plus complexes. Dans les statistiques de la RAMQ, un acte est un acte, peu importe sa complexité ou le temps qu’il monopolise. « On veut que les médecins s’occupent des gens les plus malades. Je vois dans ces données quelque chose de tout à fait positif ! Les médecins ne travaillent pas moins, mais différemment. »

Il s’insurge toutefois de l’écart de rémunération qui se creuse avec les collègues spécialistes et compte en faire l’enjeu principal des négociations qui s’amorcent avec le gouvernement. « L’écart de 50-60 % que l’on voit actuellement, il est carrément inacceptable ! On peut convenir qu’un écart de 20 à 25 % serait justifiable. On amorce les négociations avec ça en tête », dit le Dr Godin.

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur, était dans l’impossibilité d’accorder une entrevue, vendredi.