Efficacité moyenne pour le vaccin contre la grippe

Le vaccin contre la grippe atteint une efficacité de 42 % cette année, selon l’analyse préliminaire rendue publique par Eurosurveillance jeudi. C’est une nette amélioration par rapport à la dernière fois que la souche A (H3N2) avait circulé, en 2014-2015 : l’efficacité du vaccin avait alors été nulle.

« C’est un taux d’efficacité habituel », estime le Dr Gaston De Serres. L’épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a participé à l’étude publiée par Eurosurveillance.

L’an dernier, alors qu’une souche de type A (H1N1) circulait, le vaccin avait montré une efficacité d’environ 50 %.

« Même si c’est la valeur habituelle, c’est vrai que c’est peu comme taux d’efficacité pour un vaccin et c’est un problème », estime le Dr De Serres. « Surtout que H3N2 est une souche responsable de la majorité des décès et des hospitalisations. »

La transmission a atteint un plateau

Malgré tout, l’épidémie de grippe de cette année est relativement modeste. « Le nombre de cas identifiés cette année est plus faible que l’an dernier », note le Dr De Serres. La transmission du virus semble actuellement avoir atteint un plateau.

Les laboratoires ont enregistré 839 cas positifs d’influenza A la semaine dernière, ce qui est sous la moyenne des années 2010 à 2016. Depuis le début de la saison, il y a eu moins de cas positifs identifiés en laboratoire que la moyenne des années précédentes à chaque semaine, selon les données mises en ligne par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce n’est qu’à la fin de la saison de grippe que les scientifiques pourront évaluer l’efficacité du vaccin par groupe d’âge.

Malgré une efficacité sous la barre des 50 %, le Dr De Serres réitère l’importance de la vaccination pour les personnes les plus à risque. « Quand l’influenza peut avoir des conséquences très sérieuses, ou même tuer, comme c’est le cas pour les personnes âgées ou qui ont une maladie chronique, une réduction de 40 %, ça vaut la peine. »

Chaque année, le vaccin contre la grippe est concocté à partir des prédictions de souches d’influenza A et B qui devraient circuler au Canada l’automne et l’hiver suivant. L’influenza est un virus très variable et les souches en circulation varient d’une année à l’autre, ce qui complique d’autant le processus d’élaboration d’un vaccin efficace.