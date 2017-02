Feu vert à trois sites d’injection supervisée à Montréal

Ottawa donne sa bénédiction à trois sites d’injection supervisée à Montréal. Ils seront situés dans Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie.

La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, en a fait l’annonce en début d’après-midi lundi par voie de communiqué, soulignant du même souffle que « les sites de consommation supervisée, lorsqu’ils sont bien gérés, peuvent sauver des vies sans qu’il y ait d’augmentation de la consommation de drogues ou de la criminalité dans les environs ».

« Aujourd’hui, Santé Canada a approuvé une demande du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour la mise sur pied de trois sites de consommation supervisée fixes à Montréal », peut-on lire dans le document envoyé aux médias.



On se souviendra que le dossier avait été freiné sous le précédent gouvernement. Les conservateurs de Stephen Harper invoquaient des questions de santé publique et de sécurité des communautés, bien que le service de police et les autorités de la santé publique collaboraient au projet depuis le début.

