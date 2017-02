Californie: au revoir, la sécheresse?

En Californie, c’est le monde à l’envers. Après une sécheresse de plusieurs années, la région a reçu ces dernières semaines une telle quantité de pluie et de neige qu’elle doit gérer des inondations. Les experts de l’US Drought Monitor ont fait sortir de la catégorie « sécheresse » la quasi-totalité des comtés du nord de l’État, et plusieurs de ceux du sud. Pour la première fois en plus d’une décennie, le printemps s’annonce encourageant : selon le ministère californien de l’Eau, la couche de neige dans les montagnes est déjà à 108 % de la moyenne du 1er avril et à 174 % de celle du 1er février. Autrement dit, les rivières alimentées par la fonte des neiges ne seront pas à plaindre. Est-ce vraiment la fin de cette « grande sécheresse » qui a conduit à réfléchir à l’avenir de l’agriculture et de mégalopoles en plein désert ? Les climatologues hésitent à transformer une année en une tendance, mais pour l’instant, les Californiens ont gagné un répit.