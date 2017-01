Barrette affirme être près d’une entente avec les médecins spécialistes

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette a affirmé être très près d’une entente finale avec les médecins spécialistes dans les dossiers des frais accessoires et de l’échographie en cabinet, vendredi matin, ce que les médecins n’ont pas confirmé.

En entrevue avec Paul Arcand à la radio, le ministre a indiqué que « des pistes de solutions ont été convenues » avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et que, même si cela n’était pas « signé », un seul point de litige demeurait pour l’instant. « Il reste un élément à régler avec la radiologie », a indiqué le ministre, ne dévoilant pas de quoi il s’agit. « On [n’en] discutera pas ici parce que c’est technique », a-t-il ajouté plus tard.

« Pour les 530 actes pour lesquels il y avait des frais accessoires, […] on s’entend », a-t-il affirmé. Le ministre a indiqué que la FMSQ a fourni la liste des actes concernés en août 2015.

En outre, le ministre dit s’être entendu avec la FMSQ sur le tarif qui sera accordé aux radiologistes pour les échographies en cabinet. Ces dernières sont théoriquement couvertes par le régime public depuis le 29 décembre, mais les cliniques refusaient d’accorder des rendez-vous faute d’entente avec le gouvernement. « L’Association des radiologistes a accepté un tarif », a déclaré le ministre en ondes.

La FMSQ n’a pas encore confirmé être arrivée à une entente avec le gouvernement au moment d’écrire ces lignes. Elle publiait dans les médias vendredi matin une publicité qui fait un rapprochement entre M. Barrette et le président américain Donald Trump.