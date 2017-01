La Santé publique craint les effets secondaires sur la vaccination

Inquiet des impacts de l’abolition des frais accessoires sur la salubrité et l’accessibilité des vaccins, le directeur de la Santé publique de Montréal suivra la situation de près.

« La fin des frais accessoires, nous pensons que c’est une bonne chose. Mais nous serions très mal à l’aise si des gens devaient aller à la pharmacie et garder des vaccins dans leur réfrigérateur, avec des aliments, à une température inconnue », a affirmé le Dr Richard Massé en entrevue avec Le Devoir. Depuis jeudi, les médecins ne peuvent plus facturer de frais aux patients pour la vaccination en cabinet. Dans le cas des vaccins non couverts, comme celui contre le zona, les patients devront se les procurer en pharmacie avant l’administration par leur médecin.

« On doit faire en sorte qu’aucun patient ne transporte de vaccin chez lui. Le vaccin peut tout simplement ne plus être bon, indique le Dr Massé. Ça nous préoccupe, nous cherchons une solution. »

Les vaccins couverts par l’assurance maladie, comme la plupart de ceux donnés aux jeunes enfants, sont fournis gratuitement aux cliniques par la Santé publique. Les cabinets, qui facturaient des sommes de 10 à 20 dollars pour le matériel et le travail de l’infirmière, ne le pourront plus.

Le directeur de la Santé publique s’inquiète des effets sur l’accessibilité. « À Montréal, ce sont la moitié des vaccins qui sont administrés par le secteur privé, indique-t-il. Pour l’instant, nous n’avons pas de grosse clinique qui nous a indiqué qu’elle cesserait la vaccination, mais nous nous attendons à ce que certaines diminuent, voire cessent ce service. Il va y avoir de la pression sur le réseau public. Nous devons voir comment augmenter l’offre publique pour maintenir une bonne couverture vaccinale. »

À la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, on constate déjà une légère augmentation de l’achalandage de la clinique de vaccination. « Hier, nous avons eu des patients qui n’avaient plus accès à ce service à leur clinique pédiatrique », remarque l’organisateur communautaire Serge Defoy. Il déplore que des cliniques aient utilisé la vaccination comme source de profit par le passé.

Pionnière des revendications pour l’abolition des frais accessoires, la clinique communautaire avertit qu’elle ouvrira l’oeil dans les prochaines semaines. « Nous travaillons sur un outil qui va permettre aux gens de dénoncer toute entorse au règlement », explique M. Defoy.

Le Regroupement des comités des usagers (RPCU) demande également au public de lui signaler toute irrégularité afin de les dénoncer auprès de Québec et du Collège des médecins. L’avocat Jean-Pierre Ménard et le réseau FADOQ, qui sont à l’origine d’une poursuite qui a mené Ottawa à exiger de Québec d’abolir les frais accessoires, seront également vigilants. « Nous sommes à l’affût de toute autre stratégie de contournement, affirme Me Ménard. Nous aurons aussi le gouvernement à l’oeil afin qu’il fasse appliquer la loi. »