Santé mentale: le problème avec Bell Cause pour la cause

Malgré son impact positif à certains égards, le bien-être de la population et notre sensibilisation à la maladie mentale nécessitent beaucoup plus que ce qu’offre Bell Cause pour la cause, jugent les auteurs.

Le 25 janvier aura lieu la Journée Bell Cause pour la cause 2017. Ce sera bien entendu une journée importante et porteuse pour la maladie mentale où « tout le monde pourra parler, texter et se joindre à la conversation sur les médias sociaux pour aider à mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale et susciter l’action en faveur de cette cause au Canada ».

Depuis 2011, Bell Cause pour la cause a aidé 345 organismes avec 6 millions de dollars générés par le Fonds communautaire, et ce n’est là qu’une réalisation d’un bilan honorable. Cela étant dit, quelque chose dans cette initiative suscite l’interrogation, voire dérange. Le fait est qu’année après année l’enveloppe consacrée aux campagnes de prévention/éducation ne cesse de diminuer. Le gouvernement du Québec semble abandonner les campagnes grand public au profit d’une prise en charge par l’entreprise privée (Bell Cause pour la cause, Partenaires pour la santé mentale, Morneau Shepell, etc.), ce qui n’est pas sans conséquence. On se retrouve notamment avec des initiatives corporatistes, comme Bell Cause pour la cause qui sert — peut-être malgré elle — une vision individualiste et médicale des problèmes de santé mentale, de même que le patronat par la bande et qui consacre, l’air de rien, un certain statu quo en santé mentale.

Destruction du tissu social

Au final, la responsabilité est fortement mise sur les épaules de la personne. Comme si la chronicité des problématiques de santé mentale — ou plus simplement de la détresse psychologique — n’avait rien à voir avec le contexte social et la société néolibérale. Rien à voir non plus avec les politiques d’austérité de nos gouvernements, qui détruisent le tissu social, rien à voir avec l’organisation des services en santé mentale qui priorise les approches biomédicale et hospitalo-centriste, qui n’en finissent pas d’être des échecs cuisants, rien à voir également avec l’hémorragie dans le système de santé et de services sociaux. Comme le note Jennie-Laure Sully, de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), il y a une tendance « à la corporatisation de la santé mentale [s’inscrivant] dans une vision néolibérale qui nie l’existence d’alternatives aptes à solutionner les problèmes humains en dehors de la logique de marché ».

Prenons une fiche-conseil de Bell Cause pour la cause s’intitulant Santé mentale en milieu de travail. On y lit notamment qu’« au cours de la semaine, un demi-million de Canadiens se sont absentés du travail en raison d’un trouble mental ou d’une maladie mentale […]. Les problèmes de santé mentale sont la principale cause à l’origine des demandes de prestations d’invalidité au Canada […]. Les coûts financiers assumés par les employeurs sont énormes ». On prend également bien soin de nous mettre des pourcentages qui semblent exprimer que « les entreprises ont besoin d’aide », et on nous invite à écouter les témoignages de patrons d’entreprise qui se sont ouverts à la question de la santé mentale. Ce que semble nous dire Bell Cause pour la cause, au fond, c’est que c’est à l’individu d’aller chercher rapidement de l’aide, de solliciter le Programme d’aide aux employés (PAE), afin de revenir « heureux » au travail, et en somme être un citoyen dans la norme, enclin à la productivité.

Travail aliénant

Cela rappelle certaines campagnes préventives de l’Association canadienne pour la santé mentale qui fixaient également leur attention sur les comportements individuels en délaissant le « social » et le « macro ». Depuis plusieurs années, leur thème est presque toujours le même : « Faites une pause ». Plus particulièrement au travail bien entendu. Au final, il est bien plus aisé de voir une personne « en dépression » plutôt que de considérer le travail aliénant auquel elle peut se prêter, son statut socio-économique, la faiblesse du tissu social et des politiques sociales en place. Bien plus aisé aussi de lui remettre la responsabilité de sa détresse psychologique.

Si Bell Cause pour la cause permet à Bell de promouvoir son image de marque sur le dos d’une « bonne cause », on peut douter de l’efficacité d’un point de vue de santé publique et de lutte contre la stigmatisation. Notons que l’industrie pharmaceutique n’est jamais bien loin d’une telle initiative. Par ailleurs, alors que nous sommes dans une ère particulièrement sous le signe de l’émotion, du pathos, une part de Cause pour la cause s’adresse à cette corde sensible en nous. Elle nourrit notre besoin de démontrer notre sensibilité de surface à la face du monde, pour se prouver qu’on est une « bonne personne » capable de réagir aux difficultés humaines. « Textons pour un monde meilleur ! », en quelque sorte. Mais est-ce que les individus changent réellement quant à leur implication, est-ce que le gouvernement change les politiques en santé mentale ? En bref, du vide institutionnel caché sous un semblant d’implication sociale. Un peu comme La grande guignolée des médias, mais c’est la santé mentale qui remplace la pauvreté.

Malgré l’impact positif de cette initiative à certains égards, le bien-être de la population et notre sensibilisation à la maladie mentale nécessitent beaucoup plus que ce qu’offre Bell Cause pour la cause.