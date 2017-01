Les spécialistes ne veulent plus négocier avec Barrette

Selon la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, Gaétan Barrette «improvise et précipite».

Les médecins spécialistes demandent le retrait du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, des négociations sur les épineux dossiers des frais accessoires et des échographies en cabinet.

« Le ras le bol des spécialistes est généralisé. Nous demandons au premier ministre de confier au conseil du Trésor » la responsabilité de négocier ces questions, a lancé la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur, en conférence de presse jeudi.

La FMSQ demande à changer de vis-à-vis, croyant que Pierre Moreau fera preuve de plus de mesure que son collègue. Selon Mme Francoeur, Gaétan Barrette « personnalise » le dossier de l’échographie en cabinet. « Il improvise et précipite », a-t-elle ajouté. La FMSQ maintient la pression dans le bras de fer qui l’oppose au gouvernement, après avoir publié des messages publicitaires dans les médias cette semaine.

Aucune entente

À une semaine de l’entrée en vigueur de l’abolition officielle des frais accessoires en cabinet, aucune entente n’est encore survenue entre le gouvernement et les fédérations médicales. La colère gronde surtout du côté des spécialistes, qui ont convoqué une conférence de presse, jeudi, où plusieurs présidents d’associations de spécialistes étaient venus appuyer par leur présence la présidente de la FMSQ.

« Le temps presse, ce sera le chaos [la semaine prochaine] », a averti la Dr Francoeur. « Ce sont deux mesures que nous appuyons, mais la précipitation du ministre va causer des bris de service. »

Les radiologistes sont aux prises avec un autre dossier litigieux avec Québec, celui des échographies en cabinet, maintenant couvertes. Dans les faits, faute de tarif négocié, ces derniers refusent majoritairement de voir des patients.

Les délégués de la FMSQ se rencontraient jeudi soir pour convenir d’un « plan d’action ».



Concertation des professionnels de la santé

Par ailleurs, dans une exceptionnelle prise de position conjointe, la FMSQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et l’Association des optométristes du Québec (AOQ) ont demandé jeudi à Gaétan Barrette de « mettre fin à l’incertitude dans laquelle sont plongés les patients et aînés du Québec en clarifiant une fois pour toutes la réglementation touchant l’abolition des frais accessoires dans les cliniques, pharmacies et cabinets d’optométristes. »

Avec la fin des frais accessoires, il n’est pas clair si les professionnels de la santé pourront continuer à faire les mêmes interventions auprès des patients, et selon quel mode de rémunération, s’inquiètent-ils. « Nous n’avons eu aucune confirmation écrite de la part de Québec qui nous permette de donner des indications claires à nos membres », explique le président de l’AQPP, Jean Thiffault. « Il y a de nombreuses contradictions entre les documents du ministère et les entrevues données par le ministre. On attend toujours la rencontre promise avec le ministère ».