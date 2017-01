Des publicités du MSSS décriées

Photo: iStock

Les qualifiant de « méprisantes » et de « mauvais goût », la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a exigé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qu’il retire des publicités, dévoilées lundi, qui visent à recruter du personnel dans le réseau. Ces publicités présentent des jeunes qui, faute d’un talent suffisant dans leur passion principale, comme le chant et le sport, sont invités à envisager une carrière en santé et en services sociaux. « Nous ne croyons pas que c’est par dépit que l’on travaille dans le réseau, bien au contraire », a fait savoir la FIQ dans un communiqué. Le MSSS a indiqué au Devoir qu’il ne compte pas retirer sa campagne publicitaire.