Transferts en santé: les territoires s’entendent avec Ottawa

Le front commun des provinces dans les négociations des transferts fédéraux en santé s’effrite encore : Santé Canada a annoncé lundi soir de nouvelles ententes individuelles avec les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.

Les gouvernements de ces trois territoires ont ainsi emboîté le pas au Nouveau‑Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse, en acceptant eux aussi l’offre du gouvernement du Canada dans le dossier du Transfert canadien en matière de santé (TCS).

L’entente prévoit que le gouvernement fédéral fournira aux territoires un nouveau soutien financier totalisant 36,1 millions de dollars pour les soins de santé. Elle fragilise cependant le front commun des provinces, que le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, avait déjà rebaptisé le « front majoritaire » après le départ de trois premières provinces.

Dans le bras de fer qui l’oppose toujours aux provinces n’ayant pas conclu d’entente — et dont le Québec fait partie —, Ottawa propose une hausse de 3,5 % par année du TCS et le versement de 11,5 milliards de dollars en dix ans dans un fonds dédié à la santé mentale et aux soins à domicile. Les provinces réclament plutôt une augmentation de 5,2 % des transferts en santé.

Le Québec et l’Ontario sont les provinces qui recevront les plus gros montants associés aux transferts fédéraux en santé. Le Québec doit recevoir 8,49 milliards en 2017-2018, tandis que l’Ontario doit recevoir 14,33 milliards.