Bien dormir pour mieux se souvenir

Bien dormir pour mieux mémoriser, un adage qui ne date pas d’hier. Cependant, le lien de cause à effet n’avait pas été scientifiquement prouvé. Jusqu’à ce qu’une étude publiée dans la revue Science démontre ce lien. À l’origine de cette découverte, une équipe canado-bernoise.

L’expérience a été réalisée sur des souris : lorsque celles-ci voyaient leur sommeil perturbé à un moment précis de la nuit, elles ne parvenaient plus, le jour suivant, à ce souvenir d’expériences vécues. Cette expérience confirme de nombreuses hypothèses scientifiques faites jusqu’alors entre le sommeil et la mémoire. Bien plus encore, elle apporte une preuve causale que le sommeil contribue à consolider une partie de la mémoire récente.

Quatre phases

Le sommeil est composé de quatre phases. L’une d’elles, appelée « sommeil paradoxal », durant laquelle l’état d’éveil est maximal, correspond à la phase durant laquelle nous rêvons. Découverte il y a plus de 60 ans, cette phase est communément appelée en anglais REM (Rapid Eye Movement) sleep, car elle se caractérise par les nombreux mouvements oculaires que fait le dormeur. Depuis lors, de nombreux scientifiques cherchant à comprendre le fonctionnement du cerveau ont tenté d’expliquer l’utilité du sommeil et de ses phases.