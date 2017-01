Ontario: retour en cour pour une infirmière accusée de huit meurtres

Woodstock — L’infirmière accusée d’avoir tué huit personnes âgées dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée en Ontario doit revenir devant le Tribunal vendredi prochain. Elizabeth Wettlaufer est accusée de huit chefs de meurtre prémédité relativement aux décès survenus dans des foyers pour personnes âgées de Woodstock et de London, dans le sud-ouest de la province. Selon la police, Mme Wettlaufer a tué ses victimes en leur administrant des médicaments, alors qu’elle était infirmière dans ces établissements entre 2007 et 2014.