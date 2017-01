Une déficience en vitamine D associée aux maux de tête

Une déficience en vitamine D pourrait augmenter le risque de souffrir de maux de tête chroniques, selon des chercheurs finlandais. Les scientifiques ont mesuré le taux sanguin de vitamine D de 2600 hommes entre 1984 et 1989. Près de 70 % d’entre eux présentaient une déficience. Deux cent cinquante sujets ont affirmé souffrir de maux de tête chroniques au moins une fois par semaine, et ceux touchés par le problème avaient des taux sanguins de vitamine D plus faibles. Si on divisait les sujets en quatre groupes, ceux qui présentaient les taux sanguins de vitamine D les plus faibles étaient deux fois plus susceptibles de souffrir de maux de tête chroniques que ceux qui présentaient les taux les plus élevés.