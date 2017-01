Le fédéral et les provinces se disent ouverts à négocier

Le bureau de la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a montré mercredi une ouverture à négocier les transferts fédéraux en santé avec les ministres provinciaux ; un geste qui a été accueilli par un étonnement amusé du ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette.

Depuis l’échec des négociations pour parvenir à une entente nationale, le 19 décembre, le ministre Barrette est très actif sur Twitter pour dénoncer l’attitude « autoritaire » qu’il attribue à Ottawa. « Comment se fait-il que sur le sujet crucial du TCS [Transfert canadien en matière de santé], dans cette supposée fédération, qu’une rencontre fédérale-provinciale des premiers ministres soit impossible ? » a-t-il écrit mercredi. « Quelle triste façon de célébrer le 150e du Canada en coupant le TCS sur les 10 prochaines années ! Bonne année », a-t-il écrit au ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, le 1er janvier.

Dans le bras de fer qui l’oppose aux provinces, Ottawa propose une hausse de 3,5 % par année du TCS et le versement de 11,5 milliards de dollars en dix ans dans un fonds dédié à la santé mentale et aux soins à domicile. Les provinces réclament plutôt une augmentation de 5,2 % des transferts en santé.

Pour une rencontre

Mardi, Gaétan Barrette et ses homologues de neuf provinces et territoires ont signé une lettre dans laquelle ils exigent une rencontre avec les représentants du gouvernement fédéral. « Nous restons ouverts à des discussions continues avec le gouvernement fédéral », ont notamment écrit les ministres.

Contacté par Le Devoir, l’attaché de presse de la ministre Philpott, Andrew MacKendrick, a d’abord déclaré « qu’aucune rencontre n’était prévue » pour le moment.

Or, « les canaux de communication demeurent ouverts » si les provinces sont prêtes à travailler avec le gouvernement, a-t-il assuré. « Si jamais ça devient une impasse, alors nous regarderons d’autres options. Mais nous ne sommes pas encore là », a déclaré l’attaché de presse. Ces options, a-t-il précisé, prendraient la forme de discussions individuelles avec les provinces.

En entrevue au Devoir, Gaétan Barrette a dit apprendre ce qu’il perçoit comme un changement de ton de la part d’Ottawa. « C’est une nouvelle surprenante et intéressante. C’est la première fois que quelqu’un à Ottawa parle de canaux de communications », a-t-il réagi. Le 19 décembre, Ottawa s’est présenté avec un plan et une approche « take it or leave it », a-t-il décrit. « Les provinces n’ont pas quitté la table, c’est le fédéral qui a quitté [les négociations] », a-t-il insisté.

Un front « majoritaire »

Le ministre Barrette a peu fait état des décisions successives du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont décidé de quitter le front commun des provinces pour conclure leurs propres ententes avec Ottawa. Avec 10 provinces et territoires, le front dont le Québec fait partie est tout de même « majoritaire », a-t-il fait valoir. « Nous avons encore notre position commune, solide, qui n’est pas unanime, mais qui représente plus de 90 % du Canada », a-t-il affirmé.

À son avis, le désengagement de ces trois provinces, « qui représentent à peu près l’île de Montréal », a tout à voir avec un « effet Parti libéral du Canada, qui a des racines dans les partis provinciaux » de l’Atlantique.

Le Québec et l’Ontario sont les provinces qui recevront les plus gros montants associés aux transferts fédéraux en santé. Le Québec doit recevoir 8,49 milliards en 2017-2018, tandis que l’Ontario doit recevoir 14,33 milliards.