L’animateur de radio André Arthur congédié

André Arthur perd son contrat à l’antenne de la radio BLVD 102,1. La firme propriétaire de la station, Leclerc Communication, a indiqué par communiqué qu’elle mettait fin au contrat de l’animateur, une décision en vigueur immédiatement.



Poursuite en diffamation

M. Arthur avait tenu des propos homophobes mercredi dernier, qualifiant la rue Saint-Jean à Québec de « boulevard sida », « au cœur du quartier gai ». Il racontait avoir eu envie de manger du spaghetti au centre-ville la veille et s’être rendu dans un restaurant sur la rue Saint-Jean, situé entre le cabaret Le Drague et le Ballon rouge.Ces propos avaient été vertement dénoncés par la communauté LGBT de Québec. Son congédiement est «un message clair que notre société ne veut plus encenser ce type de propos», affirme Louis-Filip Tremblay, directeur de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. Cet organisme de défense des droits de la diversité sexuelle a félicité la station et son propriétaire de cette décision.Loin d’en être à sa première controverse, l’animateur avait également été remercié par CHOI Radio X à Québec en avril 2016. Ce congédiement survenait quelques jours après avoir tenu des propos sur l’écrasement d’avion ayant coûté la vie à Jean Lapierre et à six autres personnes. Il avait fait la manchette quelques semaines auparavant pour des commentaires racistes. Le Consulat général d’Haïti à Montréal, s’était dit choqué par des affirmations sur ce pays «bizarre et sans avenir» et où tout le monde «va essayer de te voler» devrait être mis sous tutelle.L’animateur et son antenne BLVD 102,1 font face à une poursuite en diffamation pour la somme de 500 000$ de la part de Michel Juneau-Katsuya, un ex-cadre des services de renseignement canadien. Les deux hommes avaient échangé diverses accusations sur des tribunes publiques liées à l’attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec. André Arthur a riposté en septembre dernier avec une poursuite de 85 000$ contre M. Juneau-Katsuya.Il a également été député fédéral de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier entre 2006 et 2011, tout en continuant à tirer des revenus de publicités et d’un emploi de chauffeur d’autocar.La direction de la station de radio BLVD 102,1 doit annoncer lundi en soirée comment elle compte occuper les ondes du créneau horaire de l’animateur, soit entre 12 h et 13 h tous les jours de la semaine. Son émission diffusée lundi était la seule indisponible sur le site de la station au moment d’écrire ces lignes.