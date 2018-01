La moitié des Québécois sont abonnés à une plateforme payante de vidéo en ligne

Près d’un ménage québécois sur deux était abonné à une plateforme payante de vidéo en ligne en 2017, révèlent les résultats d’une enquête dévoilés vendredi par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) sur le divertissement en ligne.

Pas moins de 48 % des ménages de la province ont allongé un paiement mensuel l’an dernier pour regarder des vidéos sur des services tels Netflix, Club Illico ou Extra Tou.tv, comparativement à 36 % des ménages en 2016. Ces abonnés ont regardé du contenu sur ces plateformes en moyenne 4,6 heures par semaine l’an dernier, alors que ceux qui utilisent plutôt les plateformes gratuites, comme YouTube, y ont consacré en moyenne 3,7 heures par semaine.

Dans l’ensemble, près de huit adultes québécois sur 10 ont regardé du contenu vidéo sur internet en 2017, a précisé le CEFRIO dans un communiqué.

Selon le groupe de recherche, 33 % des adultes ont regardé en ligne ou téléchargé des émissions, des séries télévisées ou des films payants, l’an dernier au Québec, comparativement à 22 % en 2016. En outre, les dépenses liées au divertissement en ligne progressent elles aussi, et 57 % des adultes qui payent pour ces services ont déboursé en moyenne entre 10 $ et 49 $ par mois en 2017, contre 38 % un an plus tôt.

L’écoute de musique en ligne croît elle aussi. Pas moins de 37 % des adultes québécois utilisaient des plateformes comme Spotify, Deezer ou Google Play l’an dernier, comparativement à 29 % en 2016. À cet égard, les jeunes adultes de 18 à 24 ans sont plus nombreux à écouter la musique en ligne et à la télécharger. Quelque 60 % des Québécois de ce groupe d’âge ont téléchargé de la musique l’an dernier, comparativement à 33 % pour l’ensemble des adultes.

L’enquête a souligné que 70 % des internautes qui se sont tournés vers la musique en ligne l’ont fait pendant au moins une heure par jour, ce qui représente une hausse notable par rapport à l’année précédente, pour laquelle ils étaient 43 % à le faire.

Quatre adultes québécois sur 10 ont joué à des jeux vidéo en ligne l’an dernier. Les adultes de 18 à 24 ans sont plus nombreux à choisir les jeux en réseau, soit sur une console de jeu ou un ordinateur (46 %), soit sur des sites de jeux (34 %).

L’enquête NETendances 2017 du CEFRIO a été réalisée entre le 25 septembre et le 5 octobre auprès de 1003 adultes québécois s’exprimant en français ou en anglais. La marge d’erreur de ses résultats, selon la proportion estimée, est de ±3,1 % pour la base des adultes et de ±3,25 % pour la base des internautes, 19 fois sur 20.