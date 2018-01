Réflexion sur les médias québécois

De plus en plus, on se rend compte que les médias québécois ont des difficultés à respecter leurs obligations financières et que cela les contraint à réduire leur personnel et les autres dépenses. Cela a pour conséquence de réduire les ressources pour faire du vrai journalisme et présenter des articles ou des recherches qui pourraient instruire et bien renseigner les lecteurs. On sait qu’une des causes principales est la réduction des revenus de la publicité qui malheureusement se tourne de plus en plus vers Facebook et Google.

Devant ce fait qui semble irréversible, ne serait-il pas approprié que les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral ne placent plus aucune publicité dans les médias sociaux, mais concentrent tout leur budget publicitaire dans les médias plus traditionnels ?

Au lieu de subventions et de prêts, ces budgets de publicité seraient sûrement salutaires et contribueraient à nourrir nos industries d’ici.