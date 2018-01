CIBL fera appel à des «piliers» pour sa relance

Le comité de relance de la station communautaire montréalaise CIBL, qui a congédié vendredi tous ses employés en raison de difficultés financières, sera idéalement composé de huit membres, dont les « piliers » seront des gens réputés et proches du milieu culturel et des affaires, a dit mardi matin au Devoir le président du conseil d’administration du 101,5 FM, Thierry Holdrinet.

C’est ce qui est ressorti des discussions et des décisions du conseil d’administration de la station, qui s’est réuni en soirée lundi, tout de suite après une longue rencontre avec les 13 employés mis à pied.

M. Holdrinet a expliqué que le comité de relance de la radio fondée en 1980 sera composé d’employés et d’administrateurs actuels de la station, mais qu’il rencontrera jeudi « une ou deux » personnalités « qui ont une certaine renommée, une très forte crédibilité auprès de CIBL et aussi dans les milieux d’affaires et culturels ». Refusant de donner des noms, M. Holdrinet a estimé que ceux-ci « seront certainement les piliers ou les pivots de cette relance-là ».

Des employés insatisfaits

Lundi soir, à la sortie de leur rencontre avec le conseil d’administration, les employés mis à pied jusqu’à nouvel ordre se sont montrés déçus du manque de mesures concrètes.

« C’est sûr que les employés, et on le comprend totalement, étaient déçus, avaient plein d’interrogations et de questionnements, dit le président du conseil. On a essayé d’y répondre le mieux possible, la rencontre a duré deux bonnes heures. Il y a une certaine déception parce qu’on n’avait pas de solutions miracles à apporter, on n’avait pas de solutions structurantes. »

Négocier avec les créanciers

Le conseil d’administration a par ailleurs exprimé lundi soir son désir de mandater une personne « pour faire plus le travail de suivi administratif de CIBL, qui soit un pivot de coordination, une espèce de chargé de projet du comité de relance. Mais ça va dépendre des fonds qu’on a. Actuellement, les fonds sont au fond ».



Thierry Holdrinet rencontrera mardi après-midi le principal partenaire de la station, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, « pour essayer d’avoir un petit coussin, parce que, malheureusement, ça prend de l’argent pour générer de l’argent ».

Combien de temps la situation actuelle pourrait-elle durer ? Le président veut que les choses se passent « le plus rapidement possible ». « Il y a des jobs en jeu, des auditeurs en jeu, des partenaires en jeu, mais on veut surtout que ça se fasse bien. L’idée, ce n’est pas d’aller chercher un montant d’argent, de le réinjecter et de refaire la même chose, ce serait irresponsable, ridicule même. »