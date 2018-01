CIBL met à pied tous ses employés jusqu'à nouvel ordre

Les sept employés de la station de radio communautaire CIBL, à Montréal, ont été mis à pied jusqu’à nouvel ordre vendredi après-midi.



Ils seront rencontrés par des membres de la direction et du conseil d’administration (CA) lundi après-midi.



Plusieurs employés ont confirmé la nouvelle au Devoir, précisant avoir été appelés ou rencontrés un à un vendredi après-midi, invités à ne pas rentrer travailler lundi matin, au retour de leur congé des Fêtes.



« Tous les employés ont reçu un courriel et ont été convoqués à une rencontre avec la directrice par intérim et le président du CA lundi à 16 h, on va en savoir plus à ce moment-là », indique Antonine Salina, qui animait une émission tous les samedis matins.



Climat «tendu»



D’après elle, le climat était plutôt « tendu » dans la dernière année, les employés se questionnant de plus en plus sur l’avenir de la station de radio. « Il n’y avait plus de cohésion entre les employés et la direction », précise-t-elle.



Elle rappelle que le directeur en poste ces deux dernières années, Arnaud Larsonneur, avait démissionné plus tôt au début du mois de décembre. « On s’attendait à du changement du côté de la direction, mais pas à des mises à pied », confie-t-elle.



« On ne sait pas trop ce qu’il se passe, on sait juste qu’on vient de perdre notre emploi temporairement », renchérit Patrice Caron, réalisateur à l’émission quotidienne Le retour.



Situation financière difficile



Ces dernières années, la station de radio vivait une situation financière difficile, rappelle-t-il. Le déménagement au 222 rue Sainte-Catherine a grandement « alourdi les charges de l’entreprise » tandis que « les revenus n’ont pas suivi ».



« On a déjà limité les émissions produites pour assurer la pérennité de la station, au printemps plusieurs employés avaient dû consentir à des réductions de salaire dites temporaires. Et finalement en septembre on nous a rencontrés pour nous dire que ce n’était pas une mesure temporaire, mais permanente », explique M. Caron.



Vendredi soir, Le Devoir n’était pas encore en mesure de rejoindre la directrice intérimaire et le conseil d’administration.

D’autres détails suivront.