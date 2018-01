Le 98,5 FM choisit de miser sur le matin

La populaire antenne de Cogeco a retiré les émissions «Vice et versa», «Auto 360» et «Mythes et complots», et ce, après une seule saison en ondes.

Si la radio montréalaise du 98,5 FM a retiré ses trois nouvelles émissions du week-end, c’est entre autres parce que la station veut mettre l’accent sur son émission matinale du samedi et du dimanche, a expliqué au Devoir le directeur général de la station, Philippe Lapointe.

Le Devoir dévoilait jeudi que la populaire antenne de Cogeco mettait au rancart les émissions Vice et versa, Auto 360 et Mythes et complots, et ce, après une seule saison en ondes. En août, le 98,5 FM avait annoncé l’arrivée de ces équipes, qui remplaçaient la programmation musicale de la fin de semaine.

« On investit plus dans l’émission du matin avec Mathieu Beaumont », a expliqué jeudi le directeur général du 98,5 FM, Philippe Lapointe, refusant d’expliquer les récentes décisions par les cotes d’écoute ou par la qualité des émissions.

Ce ne sera pas une course folle du 98,5 FM pour prendre la tête des ondes les jours de fin de semaine, assure M. Lapointe, mais la station veut lentement mais sûrement investir ces cases horaires, à sa façon.

« On est patients, on installe une chose à la fois. Là, on mise plus sur l’émission du matin, et à quelque part, quand tu regardes les investissements qu’il faut mettre, on doit choisir nos batailles de façon stratégique », explique le d.g., mentionnant l’approche radio-canadienne très axée sur le divertissement et l’humour.

Comme cela était annoncé jeudi, l’animateur Mathieu Beaumont verra l’émission Week-end Extra être déplacée une heure plus tard, de 8 h à midi, mais il sera en ondes dès 7 h pour animer Les grands titres, version week-end.

« On veut offrir quelque chose comme une “alternative” qui est plus jeune par rapport à ce que Radio-Canada offre, précise Philippe Lapointe. C’est très bon ce qu’ils font le matin, [Joël] Le Bigot et Franco [Nuovo] sont deux très bons animateurs, mais la vérité c’est que c’est vieillissant. C’est normal, ça fait longtemps qu’ils sont là. Donc, on veut installer une façon plus dynamique, si on veut, plus dans le style de la radio privée. »

L’équipe matinale devrait bouger un peu, dit M. Lapointe, et « ceux qui sont bons, on veut leur donner plus de “temps de glace”. »

Vraie demande pour les entrevues

La fin de semaine, une bonne partie des cases horaires de jour du 98,5 FM sera maintenant occupée par une sélection d’entrevues diffusées sur l’antenne durant la semaine.

« On a beaucoup de contacts avec notre auditoire, de toutes les façons possibles, et il y a une vraie demande pour les entrevues, affirme Philippe Lapointe. La semaine, il y a des gens qui ne peuvent pas nous écouter, ou très peu. Je pense à l’émission d’Isabelle Maréchal, les gens sont au travail à cette heure-là. »

Les entrevues seront par ailleurs montées et mises en contexte. C’est l’animateur Jeffrey Subranni qui mènera la barque.