Québec confirme un prêt de 10 millions à Groupe Capitales Médias

Comme attendu, le gouvernement du Québec a annoncé jeudi après-midi un prêt de 10 millions de dollars à Groupe Capitales Médias (GCM), propriété de Martin Cauchon, qui chapeaute six quotidiens régionaux.

Le prêt, annoncé par la vice-première ministre Dominique Anglade lors d’une conférence de presse tenue dans les bureaux du journal saguenéen Le Quotidien, sera attribué « par l’entremise de son mandataire Investissement Québec ».

Le prêt s’arrime au plan de GCM — à hauteur de 25,9 millions — pour la transformation numérique des quotidiens.

GCM compte en son sein les quotidiens régionaux Le Soleil (Québec), Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Quotidien (Saguenay), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l’Est (Granby).

« L’économie numérique transforme nos vies et modifie entre autres nos façons de communiquer et de nous informer, a déclaré Dominique Anglade par voie de communiqué. Les entreprises, notamment celles actives dans le secteur de la presse d’information écrite, doivent impérativement tenir compte de cette nouvelle réalité pour assurer leur compétitivité. L’entreprise Groupe Capitales Médias a bien saisi cet enjeu, et c’est pourquoi il était important pour notre gouvernement d’être présent pour la soutenir dans sa démarche de transformation numérique, qui est déjà bien amorcée. »