La commission Chamberland recommande à Québec de protéger le travail des journalistes

Les sources journalistiques doivent être protégées dans une loi et l'indépendance de la police assurée par des mesures législatives, estime le juge Jacques Chamberland dans son rapport déposé jeudi matin à la suite des travaux de la Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.



Après avoir tenu 34 jours d'audience au printemps dernier, entendu 74 témoins et analysé plus de 300 documents déposés en preuve, les commissaires formulent 27 recommandations.



Ils concluent que bien que les enquêtes internes menées par les corps policiers concernés — le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Laval et la Sûreté du Québec — se soient déroulées dans le respect du cadre législatif en vigueur, les moyens utilisés par les policiers font sourciller.



Les commissaires soulignent ainsi que l'obtention systématique de données de localisation des tours de transmission cellulaire, la vérification des registres téléphoniques des journalistes et la supervision du travail des policiers posent problème.



«La preuve a révélé un certain manque de sensibilité, de connaissances et de précautions de la part des enquêteurs à l'égard des enjeux de vie privée que soulève l'utilisation de certains moyens d'enquête dans l'ère numérique moderne», souligne le rapport. «Ce manque de sensibilité est particulièrement préoccupant quand il s'agit du travail des journalistes dans la collecte de l'information et de la protection de leurs sources d'information.»



Dans le cadre de ses travaux, la commission Chamberland avait examiné plusieurs cas litigieux de surveillance des communications de journalistes. Pour tenter de débusquer les policiers qui avaient alimenté des journalistes, des enquêteurs aux affaires internes avaient notamment demandé et obtenu les registres téléphoniques des journalistes Isabelle Richer, Marie-Maude Denis, Monic Néron et Patrick Lagacé. Dans certains cas, les périodes visées s'échelonnaient sur plusieurs années.

L'affaire Coderre-Lagacé



La Commission Chamberland juge toutefois que la preuve n'a pas démontré que les juges de paix magistrats approuvaient des demandes d'autorisation judiciaire sans précaution. «De fait, certaines demandes qui leur ont été présentées ont été refusées, d'autres amputées de certains éléments, et d'autres enfin ont été assorties de modalités d'exécution différentes de celles proposées par l'enquêteur», souligne la commission.



La commission Chamberland s'est aussi attardée au rôle joué par certains élus, notamment l'appel fait par l'ex-maire Denis Coderre au directeur du SPVM, Marc Parent, pour lui signifier son mécontentement de voir que le journaliste de La Presse, Patrick Lagacé, avait en mains un constat d'infraction qu'il avait reçu deux ans auparavant.



De façon générale, la commission note que la preuve ne permet pas d'affirmer qu'un élu est intervenu pour demander la tenue ou l'abandon d'une enquête ou pour donner des directives, mais elle reconnaît qu'une telle communication peut être perçue comme un ordre et mener à de «regrettables malentendus».

Recommandations



Les deux principales recommandations de la commission sont l'adoption d'une Loi sur la protection du matériel et des sources journalistiques et la mise en place de mesures législatives pour mieux encadrer les rapports entre les élus et les corps policiers.



La commission suggère notamment que le journaliste ait le droit de se taire quand il est appelé à témoigner afin qu'il n'ait pas à répondre aux questions et aux demandes de documents en lien avec sa collecte d'informations dans le cadre des ses activités journalistiques. «Lorsque l'identité d'une source confidentielle risque d'être dévoilée, le juge doit intervenir d'office», insiste la commission. Les policiers devraient être tenus de démontrer que la saisie et la perquisition, s'ils les demandent, sont les seuls moyens pour obtenir la preuve recherchée.



Le rapport plaide aussi pour que soit reconnue législativement l'indépendance de la police dans la conduite d'enquêtes et de ses opérations, ce qui permettrait à un chef de police de refuser de répondre à une demande d'un élu s'il juge qu'il s'agit d'une ingérence. Cette loi devrait souligner qu'un élu ne pourrait communiquer avec la direction d'un service policier pour discuter d'une situation personnelle. De plus, les demandes d'information des élus devraient obligatoirement passer par le plus haut fonctionnaire du gouvernement, du ministère ou d'une ville.



Les recommandations de la commission comprennent une série de mesures au sujet des pratiques policières en matière d'enquête. Ainsi, toute enquête impliquant un journaliste devrait comporter un plan d'enquête approuvé par la direction. De la formation devrait être obligatoire pour les enquêteurs qui travaillent dans les divisions d'affaires internes. La consultation d'un procureur de Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devait aussi être requise lorsqu'une demande d'autorisation judiciaire est faite. Et les corps de police devraient aussi rendre publique leur politique de relations avec les médias.



D'autres détails suivront.