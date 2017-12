L’ombudsman de Radio-Canada présente son verdict dans «l’affaire Sicotte»

L’ombudsman de Radio-Canada, Guy Gendron, a rendu mercredi sa révision des plaintes de téléspectateurs déposées à la suite du reportage du Téléjournal sur les allégations de harcèlement psychologique lors des cours de Gilbert Sicotte au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Un reportage rigoureux, conclut-il, mais où un plan de caméra a pu donner une apparence de biais.

Le reportage de Louis-Philippe Ouimet, diffusé le 15 novembre dernier sur ICI Radio-Canada télé, a suscité un nombre exceptionnel de plaintes, soit plus d’une centaine. Suivant le processus habituel à Radio-Canada, la direction de l’information leur a répondu en premier lieu. Sept demandes d’appel ont ensuite été déposées à l’ombudsman, « un nombre exceptionnel », a précisé ce dernier en entrevue au Devoir, et inédit pour M. Gendron depuis son arrivée à ce poste en 2016. Dans une analyse très détaillée, « puisqu’elle devait combiner sept plaintes et qu’il y avait donc plusieurs éléments à examiner », explique de vive voix l’ombudsman, la révision estime que le reportage « a respecté les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. L’encadrement éditorial de la démarche journalistique, par ailleurs exemplaire, me semble avoir malheureusement failli au tout dernier moment, ce qui a faussé la perception de nombreux téléspectateurs quant aux motivations du journaliste, à la crédibilité du reportage et à l’intérêt public du sujet. »

C’est l’insertion d’un plan de coupe montrant l’air incrédule du journaliste « immédiatement après l’“aveu” de Gilbert Sicotte à l’effet qu’il lui “arrive d’être en Christ, oui” », plan probablement ajouté dans l’urgence de la production, qui entraîne ce bémol de l’ombudsman. Car télévisuellement, poursuit l’analyse, l’insertion de ce plan a « pu teinter l’évaluation du public quant aux motivations du journaliste et donc quant à la crédibilité du reportage et à son intérêt public. »

Photo: Capture d'écran / Radio-Canada

« [J]’estime que la démarche journalistique a été respectueuse des Normes et pratiques journalistiques, que Radio-Canada était justifiée de considérer que le reportage était d’intérêt public, et que Louis-Philippe Ouimet a agi de manière tout à fait professionnelle », peut-on encore lire. « Je crois cependant que dans l’empressement à “sortir” le reportage le jour même, on a négligé de protéger le journaliste contre lui-même. Il était sans doute engagé, cet après-midi-là, dans une course folle pour assembler toutes les pièces du casse-tête tout en jonglant avec les contraintes de temps. »

De son côté, le Conseil de presse du Québec n’a reçu aucune plainte concernant ce reportage.